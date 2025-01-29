Кроссовер Lada B+ Cross на платформе Весты — вот что о нем известно

Владимиру Путину показали макет кроссовера на платформе Весты — Lada B+ Cross

В ходе визита на АВТОВАЗ Владимир Путин ознакомился с перспективными разработками предприятия. Наряду с «новой Нивой» Lada T-134, президенту показали макет нового кроссовера Lada на платформе Vesta. Выставленный образец обозначен как Lada B+ Cross. Как ранее сообщал «За рулем», официальная премьера этой модели состоится в июне на ПМЭФ-2025.

«Это творение наших молодых дизайнеров. Этот кроссовер мы планируем выпускать в 2026 году. Вы видите, он достаточно стильный, современный. Наши дизайнеры говорили, что они вдохновлялись идеями конструктивизма в архитектуре, гаджетами современными», – сказал на презентации вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев.

Он добавил, что летом на ПМЭФ-2025 будет показан не просто макет, а полноценный автомобиль. В качестве свидетельства серьезности намерений вице-президент показал полностью сваренный кузов Lada B+ Cross из «штамповок первого съема» уже на основной оснастке.

Сварив несколько таких кузовов и отработав технологию, АВТОВАЗ планирует собрать пилотные машины, отметил Шмелев.

Вице-президент уточнил, что из 360 кузовных деталей нового кроссовера 135 заимствованы у Весты (основание и часть внутренних элементов), что дает широкую унификацию с серийной моделью и сэкономит средства на этапах разработки деталей и изготовления штамповой оснастки. Ранее «За рулем» писал, что платформа Весты в рамках адаптации к новому кроссоверу будет усилена.

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Источник: Президент России, Кремль. Новости, РИА Новости, Максим Кадаков, Автопоток, RCI News