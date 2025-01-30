На АВТОВАЗе объяснили свой оптимизм по поводу новинок

На АВТОВАЗе рассказали, почему новинки марки Lada будут выпущены быстро

АВТОВАЗ объяснил, почему кроссоверы и минивэн Lada, представленные на этой неделе, поставят на конвейер довольно быстро. Все дело в собственной платформе.

Исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии концерна Евгений Шмелёв рассказал, что кроссоверу B+ Cross от Lada Vesta досталось 135 из 360 платформенных деталей и элементов.

«Почему мы достаточно быстро идем: раз кузов, отработанный по низу, по основанию, то дальше – легче, соответственно, и разработки меньше, и на штамповую оснастку меньше тратить», – пояснил он.

Кузов Lada B+ Cross уже сварен, на днях его продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину. Кузов сварили из штамповок так называемого первого съема, изготовленных на основной оснастке.

В июне текущего года компания планирует показать «живой» автомобиль Lada B+ Cross с начинкой, который должен получить рыночное название к тому времени. Серийное производство B+ Cross начнется в первой половине 2026 года.

В 2027 году российский автогигант рассчитывает начать выпуск 7-местного минивэна на усиленной платформе Vesta (рабочее название модели B-Van). Также в разработке находится кроссовер Lada T-134, тоже на платформе Vesta.

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Источник: «Российская газета»