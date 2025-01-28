Лучшая альтернатива «китайцам» по цене до 2 млн рублей: топ-5 кроссоверов

Эксперт Коротков назвал топ-5 кроссоверов за ₽2 млн вместо нового «китайца»

На фоне увеличивающегося присутствия китайских моделей на отечественном рынке по-прежнему остаются доступные и качественные кроссоверы других брендов, заслуживающие внимания. В основном такие авто можно найти на вторичном рынке, рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– Mazda CX-5 – среднеразмерный кроссовер, привлекающий внимание своим стильным дизайном и качественной отделкой салона. В бюджете до 2 млн можно найти автомобиль в рестайлинге первого поколения. За эти деньги покупатель получит надежный двухлитровый ДВС в связке с надежным 6ти ступенчатым автоматом. Данная модель пользуется немалой популярностью на вторичном рынке, так что за достойный вариант, возможно, придется побороться.

Mazda CX-5

Nissan Qashqai

Этот компактный кроссовер сочетает маневренность хэтчбека с преимуществами SUV. Благодаря своей надежности он завоевал сердца многих россиян, и продолжает это делать по сей день. В бюджете 2-2,5 миллиона рублей можно найти автомобиль в рестайлинге второго поколения. Будущий владелец получит вариаторную трансмиссию, обеспечивающей плавность хода и неплохую динамику. С обслуживанием авто проблем быть не должно, его ликвидность обеспечивает наличие как оригинальных, так и аналоговых запчастей по сравнительно доступным ценам.

Nissan Qashqai

Kia Sportage

Один из самых популярных кроссоверов на российском вторичном рынке благодаря своему удачному сочетанию стиля, надежности и современных технологий. За 2 миллиона можно подобрать автомобиль в рестайлинге четвертого поколения. Экономичный расход топлива, хорошее качество сборки: приятный бонус, как и у большинства «корейцев», обслуживание автомобиля и расходники стоят дешевле, чем у коллег по классу.

KIA Sportage

Hyundai Creta

Этот автомобиль в недалеком прошлом являлся одним из лидеров рынка благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Рестайлинговая модель первого поколения выделяется надежностью и экономичностью, при этом найти ее можно на автомобильных агрегаторах в бюджете до 2 миллионов.

Hyundai Creta

Audi Q3

Этот компактный премиальный кроссовер остается на вторичке одной из самых востребованных моделей в своем сегменте. За 2 миллиона это будет рестайлинг первого поколения, однако машине будет более 5 лет. За эти деньги покупатель получит приятную отделку салона и надежный двухлитровый мотор. Проблемы могут возникнуть с роботизированной КПП, пояснил эксперт.

Audi Q3

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