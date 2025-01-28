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Универсал Lada Iskra SW сфотографировали без камуфляжа

В Тольятти сфотографировали универсал Lada Iskra SW без камуфляжной пленки

В соцсетях появилось изображение задней части второй модификации Искры – универсала Lada Iskra SW. Машину сфотографировали на улице без какого-либо камуфляжа. Судя по всему, машина заснята в Самарской области – вероятно, в Тольятти. Несмотря на слякотную погоду в регионе в эти дни, автомобиль с белым цветом кузова совершенно чистый, и его можно рассмотреть во всех подробностях.

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Впрочем, нераскрытого в облике универсала осталось не так уж много. Осенью прошлого года кросс-универсалы показывались на дорогах Тольятти, затянутые в камуфляжную пленку, однако в декабре один предсерийный экземпляр засняли прямо на конвейере – таким образом, перестала быть секретом форма задних фонарей.

Оставалось прояснить только характер оформления нижней части бампера – она у «кроссов» и у «обычных» универсалов Lada выглядит по-разному. Новый снимок дает вполне закономерный ответ и на этот вопрос: задний бампер полностью повторяет тот, что будут ставить на базовую модель семейства – седан.

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Как известно, в серийное производство модель Iskra пойдет уже в марте текущего года. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов еще в начале декабря 2024 года сообщал, что завод уже ведет пробную сборку машин в обоих вариантах кузова – седан и универсал. Вполне вероятно, что «универсальная» Iskra SW, а также ее кросс-версия Iskra SW Cross появятся у дилеров с совсем небольшим отставанием от седана.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 32
28.01.2025 
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