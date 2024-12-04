Lada Iskra будут производить с разными типами кузова

Глава АВТОВАЗа Соколов: завод уже собирает Lada Iskra с разными типами кузова

Концерн АВТОВАЗ уже производит новую модель Lada Iskra с разными типами кузова в процессе отладки производства, рассказал глава компании Максим Соколов.\

Lada Iskra

Он пояснил, что для отладки работы конвейера по сборке, сварке, окраске этого автомобиля с конвейера ежедневно сходит несколько Lada Iskra.

Lada Iskra

Новая модель уже «живет своей жизнью», хотя еще не вышла на рынок, отметил Соколов. Начало продаж новинки намечено на первую половину 2025 года, сообщил Соколов. Новая модель выйдет на рынок спустя 1,5–3 месяца после начала ее выпуска, пояснил он.

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Источник: ТАСС