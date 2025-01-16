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Названы точные сроки старта производства Lada Iskra

АВТОВАЗ начнет сборку товарных экземпляров седана Lada Iskra уже в начале весны

В ходе недавней пресс-конференции представители АВТОВАЗа уточнили сроки постановки на производство новой модели Lada Iskra. Напомним, по ранее озвученным данным, сборка на конвейере в Тольятти должна была стартовать весной, теперь же временной отрезок обозначен более конкретно: март 2025 года.

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Напомним, в модельном ряду и по ценовой политике Искра расположится между доступной Грантой и флагманской Вестой. Планируется целое семейство автомобилей с тремя вариантами кузова: помимо базового седана, будут универсалы – стандартный Iskra SW и «приподнятый» Iskra SW Cross.

Lada Iskra в базовом кузове седан
Lada Iskra в базовом кузове седан

По силовым агрегатам новинка будет иметь три варианта: базовый 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой коробкой, средний вариант 1.6 (106 л.с.) с китайской 6МКП и топовый 1.6 (106 л.с.) с вариатором WLY. Как видим, движок 1.8 Evo оставлен прерогативой «старших» и более дорогих Весты и Ауры.

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В начале декабря 2024 года президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что Искра выйдет на рынок спустя 1,5–3 месяца после начала ее выпуска, и срок старта продаж уже намечен – первая половина 2025 года. Сейчас предприятие уже ведет сборку предсерийных образцов с различными вариантами кузова.

Источник: Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7728
16.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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