Новая коробка передач на Весте — известно, когда начнут ставить!

Производство Lada Vesta с 6-ступенчатой коробкой передач стартует в конце января

На прошедшей 15 января пресс-конференции АВТОВАЗа стали известны некоторые планы предприятия на 2025 год. Одна из ближайших перспектив – запуск серийного производства автомобилей флагманского семейства Lada Vesta, оснащенных новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что сборка таких машин начнется 27 января. Таким образом, озвученные на днях сроки подверглись незначительному смещению в пределах недели.

Как известно, новая «шестиступка» поставляется на АВТОВАЗ китайским партнером, компанией WanLiYang (WLY) – той самой, которая уже снабдила семейство Lada Vesta и стретч Lada Aura своим вариатором CVT18.

Но если вариаторы ставятся только в сочетании со «старшим» 122-сильным мотором 1.8 Evo (122 л.с.), то 6-ступенчатая механика будет предложена также и с базовым 16-клапанником 1.6, развивающим 106 л.с. Напомним, сейчас механическая коробка Весты – 5-ступенчатая ВАЗ-21807. В эпоху сотрудничества с Renault-Nissan на 1,8-литровые машины ставилась 5-ступенчатая МКП JR5-515. А вот 6-ступенчатой коробки у Весты не было никогда.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Максим Кадаков