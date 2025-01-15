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Стало известно, когда начнется выпуск новой версии Lada Vesta

АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП в январе

АВТОВАЗ начнет производство Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач уже через несколько дней. Сейчас, помимо вариатора, автомобиль оснащается 5-ступенчатой МКП собственного производства.

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Глава компании АВТОВАЗ по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин пояснил, что выпуск седанов с новой трансмиссией стартует со следующей недели (20-26 января). Поставщика агрегата он не назвал.

Вероятно, новую коробку будет поставлять китайский партнер. Она будет доступна со всеми моторами, включая атмосферники объемом 1,6 (106 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) литра.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 470
15.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-64