Стало известно, когда начнется выпуск новой версии Lada Vesta
АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП в январе
АВТОВАЗ начнет производство Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач уже через несколько дней. Сейчас, помимо вариатора, автомобиль оснащается 5-ступенчатой МКП собственного производства.
Глава компании АВТОВАЗ по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин пояснил, что выпуск седанов с новой трансмиссией стартует со следующей недели (20-26 января). Поставщика агрегата он не назвал.
Вероятно, новую коробку будет поставлять китайский партнер. Она будет доступна со всеми моторами, включая атмосферники объемом 1,6 (106 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) литра.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
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Источник: Quto
Фото:АВТОВАЗ
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15.01.2025
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
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