Стало известно, когда начнется выпуск новой версии Lada Vesta

АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП в январе

АВТОВАЗ начнет производство Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач уже через несколько дней. Сейчас, помимо вариатора, автомобиль оснащается 5-ступенчатой МКП собственного производства.

Глава компании АВТОВАЗ по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин пояснил, что выпуск седанов с новой трансмиссией стартует со следующей недели (20-26 января). Поставщика агрегата он не назвал.

Вероятно, новую коробку будет поставлять китайский партнер. Она будет доступна со всеми моторами, включая атмосферники объемом 1,6 (106 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) литра.

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Источник: Quto