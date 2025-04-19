«Ноль-первой» — 55 лет!

АВТОВАЗ отмечает 55 лет с момента выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 Жигули

Давайте в день рождения этого замечательного автомобиля сразу проясним один момент: прозвище «копейка» появилось у ВАЗ-2101 в 1990-е, эпоху малиновых и шестисотых, и тогда носило скорее пренебрежительный окрас. Так что сегодня знатоки и почитатели автомобильной истории предпочитают называть эту машину иначе: «ноль-первая» или «единичка» – именами, закрепившимися за Жигулями с первых дней серийного выпуска.

Волжский автозавод отмечает старт производства 19 апреля – именно в этот день в далеком 1970-м с конвейера в Тольятти сошли первые шесть машин синего и красного цветов. Справедливости ради отметим, что истинно серийный выпуск начался несколько позже, но это не умаляет того факта, что с 1970 по 1988 год было выпущено более 4,8 млн экземпляров модели ВАЗ-2101 и ее модификаций.

Первые шесть машин собирали в ночь с 18 на 19 апреля, причем 19 апреля 1970 года было воскресеньем. А уже в августе выпускалось по 70 машин в смену, и к концу первого года заводу удалось произвести 23 115 машин. Миллионный автомобиль ВАЗ выпустил в 1973-м, это был уже ВАЗ-2103. Первый миллион автомобилей окупил средства, затраченные государством на создание ВАЗа.

«Единичка» дала мощный импульс промышленности (смежникам ВАЗа пришлось развиваться!), подарила всей стране доступный массовый автомобиль, отметилась громкими успехами в большом спорте и на внешних рынках, прочно вошла в отечественную культуру и искусство. В 2000 году журнал «За рулем» назвал ВАЗ-2101 «Российским автомобилем ХХ столетия» – в том голосовании приняло участие более 80 тысяч человек... Сейчас, по данным «Автостата», на регистрации в РФ стоят около 150 тысяч ВАЗ-2101.

В галерее ниже – некоторые из исторических снимков, которыми в рамках чествования ВАЗ-2101 поделилась пресс-служба автогиганта. С праздником!