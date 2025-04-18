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АВТОВАЗ опубликовал специальное видео к выпуску первого автомобиля

В Сети появился праздничный ролик, посвященный 55-летию выпуска ВАЗ-2101

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Волжский автозавод опубликовал видео, приуроченное к 55-летней годовщине выпуска первого автомобиля. Напомним, 19 апреля 1970 года с конвейера ВАЗа в Тольятти сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101, а ровно через 55 лет после этого, 19 апреля 2025 года, начнется серийный выпуск модели Lada Iskra. В праздничном ролике прослеживается связь между первой и новейшей моделями Lada.

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Ролик начинается со слов «мы семья на все времена», а видеоряд построен на оксюморонах и противоречиях, которыми изобилуют язык и жизнь: обыграны ситуации, когда нет худа без добра, когда плачешь от радости или смеешься от неудач, и даже знаменитому «да-нет-наверное» нашлось место.

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Надо признать, что в этот раз вроде бы очевидно рекламное видео вышло у службы маркетинга АВТОВАЗа действительно живым и попадающим в точку. «Делаем по уму, но живем сердцем», – этот слоган подводит итог, органично сочетаясь с двумя едущими параллельными курсами автомобилями – Жигулями и Искрой...

Как считаете, 55 лет с Ладой – это действительно по любви?

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Источник: LADA

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
18.04.2025 
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