Загадка века: как по-вашему, что на этом снимке?

АВТОВАЗ раскрыл тайну фотографии «Принимай, Родина, первый автомобиль»

19 апреля исполнится 55 лет с момента выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. На АВТОВАЗе заслуженно придают этой дате особое значение – традиционно, день выпуска первого автомобиля считается на предприятии большим праздником. В этом году к торжественной дате пресс-служба завода распространила исторические фотографии, связанные с запуском сборочного производства в апреле 1970-го.

«За рулем» обратил внимание на один из этих снимков. На фото – автомобиль ВАЗ-2101 с закрепленным на капоте плакатом «Принимай, Родина, первый автомобиль» и указанной на нем датой: «апрель 1970 г.». Так вот, дело в том, что это неверная дата. И вокруг нее возникло заблуждение не меньшее, чем с названием автомобиля ВАЗ-2121 Нива.

19 апреля 1980 года, реконструкция выпуска 1-го автомобиля ВАЗ-2101

Впрочем, особого секрета из факта, на котором мы хотели бы заострить внимание, никогда и не делалось. Знающие эту страницу истории ВАЗа люди (историки, журналисты, фотографы, библиографы) были, конечно же, в курсе, что снимок сделан не в апреле 1970-го, а спустя десять лет – ввиду отсутствия истинной «парадной» фотографии того момента.

Но в массовом сознании этот снимок, будучи перепечатанным огромное количество раз и не снабженный корректной пояснительной подписью, закрепился в статусе подлинного исторического документа – как реальная фотография выпуска первого автомобиля на конвейере в Тольятти. Теперь же, распространяя материалы к 55-летию «ноль-первой», пресс-служба восстановила историческую справедливость, подписав файл с изображением так: «19 апреля 1980 года, реконструкция выпуска 1-го автомобиля». Именно с такой подписью публикует снимок и «За рулем».