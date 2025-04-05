В СССР тоже делали «иномарки с другими шильдиками»? Разбираемся!

«За рулем» объяснил, почему ВАЗ-2101 так отличается от прародителя Fiat 124

В этом году первому автомобилю АВТОВАЗа исполняется 55 лет: в апреле 1970 года с конвейера построенного в Тольятти Волжского автозавода сошли первые ВАЗ‑2101.

В новом номере журнала «За рулем» Сергей Канунников рассказывает, как СССР и Италия договаривались о постройке автозавода в России.

Решительно рекомендуем к прочтению – история эта полна страстей и хитросплетений не меньших, чем требовалось бы для новой серии «бондианы». Однако самой важной для любителей истории автомобилизма остается тема превращения Fiat 124 в ВАЗ-2101. Пока высшие эшелоны двух стран договаривались о сделке по заводу, инженеры спорили вокруг самой машины...

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Автомобиль, вокруг которого разворачивались все эти явные и тайные события, не устраивал советских специалистов. Первые трения начались еще в Турине. Главный конструктор МЗМА Александр Андронов рассказывал, что основные претензии советские инженеры выдвигали к устаревшему нижневальному двигателю. Но итальянцы категорически не хотели его переделывать.

Кстати, в Италии этому мотору оставалось жить совсем недолго. Нижневальные моторы позднее ставили только на потомков Фиатов в других странах – в частности, на польский Polski FIAT 125P. Андронов вообще настаивал на алюминиевом, как на Москвиче-412, двигателе, более практичном с точки зрения ремонта – замены гильз. По этому поводу он даже поругался с министром Тарасовым, который вообще не очень поддерживал требования инженеров. Партнер – выбран, цена – хорошая, а ссориться с итальянцами по поводу таких «мелочей», как узлы автомобиля, не стоит.

Компромисс все-таки нашли: вместо нижневального итальянского мотора объема 1,2 л (73×71,5 мм) мощностью 60 л.с. для FIAT-ВАЗ-2101 (это название фигурировало в советских документах) создали, по сути, новый двигатель (76×66 мм), развивающий 64 л.с. Его спроектировали с перспективой увеличения рабочего объема, что позднее успешно и делали.

Что еще изменили:

увеличили сцепление;

переработали тормоза, отказавшись от дисков сзади;

усилили переднюю и модернизировали заднюю подвески;

изменили бамперы и наружные ручки дверей.

Основные изменения ВАЗ‑2101 в сравнении с Fiat 124: двигатель, сцепление, подвески, тормоза, ручки дверей, бамперы.

Это если по-крупному – всего же в конструкцию Фиата 124 было внесено более 800 изменений. А все потому, что испытания в СССР, начатые в июне 1966 года, выявили у элегантных итальянских машин массу недостатков применительно к советским реалиям.

Доработанные в Италии прототипы пришли в Союз в 1968 году. Правда, и к ним нашлись замечания. Канунников отмечает, что те машины не укладывались в договорную снаряженную массу (ВАЗ-2101 массой 955 кг так и остался на 100 кг тяжелее Фиата 124), а также не устраивали испытателей уровнем шума и конструкцией выпуска.

Но на доводку этих мелочей оставалось достаточно времени – завод ведь только строился.

О том, как принималось решение о его постройке, к чему оно привело и было ли верным – на страницах апрельского «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Сделка на "копейку"» из журнала «За рулем» № 04 за 2025 год.