Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели больше других б/у авто: известны цены

«Авито Авто»: подержанные Kia Rio и Hyundai Solaris в апреле подешевели на 11%

В числе десяти самых популярных моделей б/у авто, которыми больше всего интересовались пользователи «Авито Авто» в апреле, семь подешевели. Заметнее всего снизились средние цены на корейские Hyundai Solaris и Kia Rio (на 11,1% и 11,2% соответственно).

Средняя цена этих автомобилей в апреле составила 950 тыс. рублей. Также в этом месяце подешевели Lada Kalina, Ford Focus и Lada Granta – на 6,8%, 5,9% и 5,3% соответственно.

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев отметил, что увеличение предложений на вторичном рынке частично отразилось на динамике средних цен популярных моделей. Сейчас наступило удачное время для покупки, поскольку продавцы стремятся реализовать авто как можно быстрее.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

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Источник: РИА Новости