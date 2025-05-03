Названы самые популярные модели на вторичном рынке

СберАвто: 93% всех покупок составляют подержанные автомобили, 7% – новые

Аналитики изучили предпочтения россиян в выборе автомобилей для онлайн-покупки в первом квартале 2025 года, а также выявили лидеров продаж в разных ценовых сегментах. Согласно данным сервиса СберАвто, 93% всех покупок составляют подержанные автомобили, 7% – новые.

Медианная цена на авто с пробегом в первом квартале 2025 года составила 1 млн рублей, а на новые автомобили – 1,6 млн рублей. Средняя сумма автокредита в Сбербанке составила 1,13 млн рублей.

Среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке: Lada Vesta – 1,1 млн рублей, Lada Granta – 800 тыс. рублей, Kia Rio – 910 тыс. рублей, Ford Focus – 740 тыс. рублей, Hyundai Solaris – 890 тыс. рублей, Volkswagen Polo – 900 тыс. рублей, Skoda Octavia – 985 тыс. рублей, Toyota Camry – 1,5 млн рублей, Chevrolet Cruze – 700 тыс. рублей, Opel Astra – 695 тыс. рублей.

Наибольшим спросом пользуются автомобили стоимостью до 1 млн рублей – на них приходится 46% всех сделок. В этой категории чаще всего покупают Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris. Автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей составляют 27% сделок, среди них лидируют Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

В диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей – 14% покупок, наибольший интерес вызывают Lada Vesta, Toyota Camry и Chery Tiggo 7 Pro. Авто стоимостью от 2 до 3 млн рублей выбирают 8% покупателей, а на автомобили дороже 3 млн рублей приходится 5% сделок.

Динамика брендов постепенно меняется. В первом квартале 2025 года лидером по числу покупок стала Kia, а Geely, Chery и Lada следуют за ней. Toyota, Hyundai и Renault снизили свои позиции, переместившись на 6-е, 7-е и 14-е места соответственно.