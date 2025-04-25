В России стартовали аукционы для покупки битых автомобилей

Страховые компании стали продавать битые автомобили через онлайн-аукцион Migtorg

На российском рынке появилась легальная возможность купить автомобиль после ДТП напрямую со страховых аукционов. Онлайн-платформа Migtorg, которая более десяти лет обслуживала корпоративных клиентов, теперь стала доступна и для частных лиц. Это дает возможность рядовым автолюбителям приобрести аварийные машины по системе аукциона – с прозрачной историей и без посредников.

Ранее такие автомобили в основном продавались внутри страховых и лизинговых структур. Сейчас же в числе продавцов числятся крупные игроки: «АльфаСтрахование», «Ренессанс», «Согласие», ВТБ, «Т-Банк Страхование», «СБЕР Решения» и другие. Площадка также сотрудничает с «Яндекс Драйв», который реализует на ней списанные после эксплуатации автомобили из своего парка.

Как подчёркивает генеральный директор Migtorg Александр Коротков, сервис помогает решить наболевшую проблему: продать повреждённую машину по честной цене. «Часто владельцы сталкиваются с попытками занижения стоимости со стороны перекупщиков. Мы создаём прозрачную и понятную альтернативу», — отметил он.

Помимо предложений от организаций, любой водитель теперь может самостоятельно выставить на продажу свою аварийную машину. Для многих это шанс избавиться от сложной в продаже техники, а для покупателей – возможность сэкономить на восстановлении или запчастях.