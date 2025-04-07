Как нас обманывают на дороге — новые схемы мошенников

Петр Шкуматов рассказал о рисках цессии — передачи прав на получение выплаты по ДТП

Иногда автовладельцы, попавшие в небольшое ДТП, с удивлением обнаруживают, что на место аварии первыми прибывают не инспекторы ДПС, а так называемые автоюристы. Они тут же предлагают потерпевшему помощь – немедленную компенсацию ущерба наличными в обмен на подписание договора цессии.

Многие не могут сдержаться от получения «синицы в руках» и этот договор подписывают. После чего наступает череда огромных проблем у всех участников аварии, а зарабатывают на этом только сами автоюристы.

Цессия – инструмент мошенников

Как это работает?

Некий человек прибывает на место ДТП и, пользуясь стрессовым состоянием водителя, предлагает моментальное решение проблемы. Он убеждает пострадавшего в аварии автовладельца подписать договор цессии, представляя его как простую формальность для получения выплаты. По этому договору потерпевший передает автоюристу право требовать компенсацию со страховой и с виновника ДТП. В обмен автовладелец немедленно получает наличными сумму, которая его устраивает. После расчетов и подписания договора все разъезжаются.

Потом начинается череда фокусов. В деле внезапно появляется экспертиза, в которой ущерб оказывается завышен в несколько раз. Далее по этой экспертизе выставляется претензия к страховой компании, которая выплачивает часть обозначенной мошенниками суммы, сильно превышающей ту сумму, которая была оплачена наличными у капота.

Но это только начало. Далее автоюрист на основании этой экспертизы подает в суд на виновника ДТП и взыскивает оставшуюся часть суммы. В результате прибыль таких дельцов от очень нехитрой схемы достигает десятикратной величины! Пострадавшему сунули на месте ДТП, допустим, 20 тысяч рублей – а в свои карманы в итоге положили 200 тысяч.

Реальные примеры из судебной практики

Показательным примером является дело Андрея И., 63‑летнего пенсионера. В июле 2021 года он попал в ДТП, повредив автомобиль Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска. Реальная сумма ущерба составляла около 15 тысяч рублей. Потерпевшая была согласна на эту сумму, однако на место происшествия приехал так называемый «аварийный комиссар», с которым она подписала договор цессии.

Далее события развивались по классической схеме: первый цессионер выплатил потерпевшей наличными немедленно 13 800 рублей, что полностью устроило женщину. Затем он получил со страховой компании через суд 23 400 рублей. По акту осмотра в списке повреждений «магическим образом» появился задний фонарь, который в аварии не участвовал.

Но история на этом не закончилась. В августе 2022 года права по договору были переуступлены второму цессионеру, который в августе 2023 года инициировал новую экспертизу. Эксперт насчитал ущерб в размере… 171 900 рублей – во много раз выше реального! К этой сумме добавились 40 тысяч рублей за услуги юриста, а также госпошлина и стоимость экспертизы. Итоговая сумма исковых требований к пенсионеру (виновнику ДТП) составила более 200 тысяч рублей при реальном ущербе 12–15 тысяч.

Не менее вопиющий случай произошел с Павлом Ф. При незначительном ДТП у автомобиля потерпевшего пострадали только бампер и крышка багажника. Взамен на заключение договора цессии потерпевшему «у капота» автоюристы выплатили наличными 35 тысяч рублей, которых хватило на ремонт – даже с небольшим остатком.

Далее дельцы получили со страховой компании 83 200 рублей и предъявили Павлу иск на… 201 400 рублей. Итого общая сумма требований составила 284 600 рублей при реальном ущербе около 35 тысяч рублей. Почти десятикратная накрутка!

Законно ли это?

Схема абсолютно законная и базируется на статье 15 ГК РФ, которая гласит: лицо, чьими действиями причинен вред, обязано полностью возместить убытки потерпевшему. Статья 1064 ГК РФ устанавливает общие основания ответственности за причинение вреда, а статья 1072 ГК РФ гласит, что если страховое возмещение недостаточно для полного покрытия ущерба, разницу обязан возместить причинитель вреда.

Выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа деталей транспортного средства, что может привести к тому, что страховая выплата не покрывает полной стоимости ремонта. В таких случаях потерпевший вправе обратиться к виновнику ДТП с требованием о возмещении разницы между фактическим ущербом и полученной страховой выплатой.

Эта позиция подтверждена в постановлении Конституционного суда РФ от 10 марта 2017 года № 6‑П, где указано, что потерпевший имеет право на полное возмещение ущерба, и если страховая выплата не покрывает всех убытков, разницу должен возместить виновник ДТП. Кроме того, Верховный суд РФ в своих решениях поддерживает эту практику, подтверждая право потерпевшего на взыскание недостающей суммы с виновника аварии.

Чем обернется договор с незнакомцем

Во‑первых, от вашего имени будет вестись множество судебных процессов.

Поскольку все эти дела будут основываться на фактически «накрученной» экспертизе, то это не очень хорошо скажется на вашей репутации, в том числе и у страховых компаний. Есть случаи, когда автомобилист получал по договору цессии незначительную сумму, а в следующем году цена ОСАГО для него возрастала в 3–4 раза.

При тщательном изучении таких историй оказалось, что автоюристы на основании договора, который доверчивый автомобилист «подмахнул», раздевали страховую компанию на кратно превосходящие суммы, и, возможно, страховщики уже сочли такого клиента недобропорядочным (а вдруг он в сговоре?) и повысили риски конкретно для него. Ведь сейчас тариф строго индивидуальный. В итоге жажда «синицы» обернулась убытками – только с первого полиса по повышенной цене автомобилист ушел «в минус».

Во‑вторых, это нечестно по отношению к виновнику ДТП.

Вы можете напрямую договориться с зацепившим вас автомобилистом, не прибегая к услугам мошенников. Едва ли простой автомобилист сможет одолеть ушлых автоюристов.

В‑третьих, вы можете получить неприятный сюрприз от налоговой, ведь все деньги, полученные автоюристами, могут засчитать в доход, с которого надо заплатить НДФЛ. И налог придется платить не с тех 10–20 тысяч, которые вам предложат у капота, а с 200–300 тысяч, которые за вас получат неизвестные вам люди.

Что делать?

Оспаривать экспертизу, в которой ущерб безбожно накручен, когда с момента аварии прошло несколько лет, – очень сложная задача. Люди судятся с дельцами годами, но всё равно проигрывают. Государство, к сожалению, на эту проблему внимания не обращает. Хотя достаточно было бы усложнить заключение договора цессии, потребовав нотариального заверения. Но воз и ныне там, а если учесть юридическую безграмотность большинства «цедентов», то для схематозников открывается просто огромнейший клондайк – только в год у нас происходит около 2 млн ДТП.

Нельзя ничего подписывать с незнакомыми людьми! Это даже опасно – особенно если вы не разбираетесь в юридических тонкостях, мало ли что там скрыто в договоре. Если же вы нуждаетесь в юридической помощи, наймите юриста по доверенности – и вы всегда будете знать, что он делает. Это в ваших интересах.

Как удалось вывести на чистую воду мошенников и раскрыть более 70 эпизодов инсценировки ДТП, рассказано в этой публикации.