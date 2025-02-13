Есть же люди! Сотрудник страховой внедрился в банду автоподставщиков

В Москве страховой агент раскрыл более 70 эпизодов инсценировки ДТП

Обычный страховой агент раскрыл огромную мошенническую схему, базирующуюся на инсценировках ДТП в столичном регионе. Изначально его привлекли странные закономерности в документах одного из клиентов компании «Т-Страхование».

Изучив огромное количество бумаг, он понял, что и этот человек, и еще целая группа лиц фальсифицируют доказательства ДТП. Запросы на страховые выплаты поступали от одних и тех же лиц, связанных с конкретным автосервисом.

Вычислив банду мошенников, мужчина самостоятельно вышел на ее представителей и внедрился в нее, притворившись аферистом, «работающим под эксперта» по оценке ущерба. Он проработал под прикрытием несколько месяцев, выяснив, что мошенники массово царапали кузова автомобилей, меняли детали и номера и подделывали документы.

Все действия банды он тщательно документировал и в итоге раскрыл более 70 эпизодов инсценировки ДТП. Благодаря его расследованию в черный список отправились более 100 мошенников, а наиболее активные участников преступной схемы стали фигурантами уголовного дела.

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Источник: Baza