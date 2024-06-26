Подставные ДТП в Москве – вот что об этом известно!

Столичная полиция и оперативники Татарстана задержали автомошенников из Казани

Совместные действия полиции Москвы, оперативников Татарстана и республиканской Росгвардии привели к задержанию двух жителей Казани, которые являются участниками банды автомошенников. Они инсценировали аварии, вынуждая водителей нарушать ПДД. После этого они подавали в страховые компании фиктивные документы с ложными сведениями – и получали деньги.

«По версии полиции, в декабре 2023 года подельники организовали четыре подставных ДТП в Москве и Московской области. Среди пострадавших – физическое лицо и три страховые компании. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 2 млн рублей. По месту проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты автомобиль, мобильные телефоны, а также документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. 33-летний организатор преступной схемы помещен под домашний арест, а 20-летний сообщник находится под подпиской о невыезде. Предпринимаются меры к задержанию остальных участников банды.

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Источник: МВД Медиа