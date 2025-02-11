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Банда автоподставщиков совершила 100 липовых аварий и «заработала» 20 млн рублей

Страховщики будут присваивать водителям коэффициенты подозрительных убытков

Главное следственное управление МВД России завершило расследование дела о фиктивных авариях, организованных с 2019 года.

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Главный подозреваемый разработал схему получения незаконных страховых выплат, привлекая родственников и знакомых. Используя несколько автомобилей, они инсценировали аварии, подавали заявления на страховые компенсации и получали деньги от страховых компаний.

Часть средств жулики тратили на минимальный ремонт автомобилей лишь для того, чтобы они выглядели пристойно. Затем машины снова выходили на дорогу, и мошенничество продолжалось. Сообщники не ограничивались Красноярским краем, они также действовали в Ростовской и Омской областях, совершив более 100 фальшивых аварий, получив 20 млн рублей от 18 страховых компаний.

Главному фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Мошенничество с автоподставами стало распространенным явлением, особенно в крупных городах с населением свыше миллиона человек. Мошенники часто устраивают реальные ДТП и подают ложные данные в страховые компании, что усложняет расследование.

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Для борьбы с такими схемами Национальная страховая информационная система, контролируемая Центробанком, разрабатывает меры по уменьшению мошенничества. Одним из решений станет присвоение водителям индивидуальных коэффициентов, которые будут отслеживать подозрительные убытки и количество страховых случаев.

Нововведения помогут страховщикам выявлять профессиональных автоподставщиков, использующих «тотальную гибель» автомобилей для получения страховки. Это позволит сделать автоподставы экономически невыгодными.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
11.02.2025 
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