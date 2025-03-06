Руки — на руль! Выяснили, что сильнее всего отвлекает водителя от дороги

Эксперт Зиновьев рассказал, какие гаджеты надо запретить за рулем

Держать обе руки на руле в позиции «без десяти два» и не отвлекаться от управления транспортным средством нас учили в автошколах. Предполагается, что это нерушимые навыки на всю жизнь автомобилиста. Настолько очевидные, что их не надо прописывать в законах.

В Правилах дорожного движения до 2001 года на этот счет ничего не было. Затем добавили пункт: «Запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Шесть лет дали на ознакомление, затем установили штраф за «телефон в руке» – 300 рублей, по тем временам не менее внушительный, чем нынешние 1500 рублей. Никому это особо не вредило, пока в 2020 году на дорогах не появились камеры, фиксирующие неправильно используемый телефон.

Телефон при любой форме его использования отвлекает от управления и контроля дорожной обстановки.

Поправка не прошла

С 1 марта этого года должна была вступить в силу поправка, расширяющая список предметов, которые водителю запрещено держать в руке: прочие устройства, не предусмотренные конструкцией ТС и требующие использования рук.

Однако поправку отправили на доработку, теперь ее инициация ожидается когда-нибудь потом и в другой формулировке.

Что помешало запустить немедленно? По всей видимости, некоторая расплывчатость термина «устройство».

При развитой фантазии под ним можно понимать не только телефоны, планшеты, рации и электронки для курения, но и многое другое, вплоть до стаканчика с кофе. И непонятно, сумеет ли камера отличить планшет, скажем, от Правил дорожного движения в формате брошюры.

Еда и напитки дают столь же значительный отвлекающий эффект, как и гаджеты. Но разрешены.

Чем плох телефон?

Между тем ГАИ постоянно толкует об отвлекающих факторах, являющихся причинами большинства ДТП. Исследования уточняют – отвлекающие факторы становятся причиной 70–80% всех ДТП. Наука делит отвлекающие факторы на внешние и внутренние, выделяя четыре категории.

«Ручные» – все предметы, кроме руля и иных органов управления, которые водитель трогает руками. Включая носовые платки, очки, кофе и бутерброды, коленку жены.

– все предметы, кроме руля и иных органов управления, которые водитель трогает руками. Включая носовые платки, очки, кофе и бутерброды, коленку жены. «Слуховые» – громкая музыка, сирены машин спецслужб, болтовня с пассажирами и болтовня пассажиров между собой.

– громкая музыка, сирены машин спецслужб, болтовня с пассажирами и болтовня пассажиров между собой. «Визуальные» – всё, что заставляет отводить взгляд от дороги, в том числе штатная медиасистема и рекламные ­билборды.

– всё, что заставляет отводить взгляд от дороги, в том числе штатная медиасистема и рекламные ­билборды. «Когнитивные» – когда мозг занят не контролем дорожной обстановки, а мечтаниями, решением сторонних задач или размышлениями. А также сонливость и различные болезненные состояния.

Телефон вполне заслуживает гонений, поскольку объединяет все четыре вредоносных категории. И гарнитура hands free вообще-то полностью проблему не решает: «ручная» категория исчезает, но остаются «слуховая» и «когнитивная».

Не телефоном единым

Спускать всех собак только на гаджеты несправедливо. Множество исследований на тему distracted driving, «отвлеченного вождения», проводят различные американские институты.

Изучая причины ДТП, американцы выяснили, что в 15% случаев водителя отвлекали пассажиры, в 12% – телефон, в 10% – поиск вещей по салону, в 9% – наружные объекты, в 8% – пение и танцы под музыку, в 6% – макияж и уход за собой.

Взаимодействие со штатной медиасистемой, по сути, ничем не отличается от занятий с телефоном – отвлекаются и глаза, и руки.

Очевидно, что одной только борьбы с гаджетами недостаточно. Хорошо бы подумать, что еще можно сделать. Посторонние мысли в голове неодолимы, езда в утомленном и болезненном состоянии уже запрещена, хотя и не наказуема. Музыку, сенсорные дисплеи и пассажиров запретить нереально. А вот с визуальными и ручными отвлекающими факторами поработать можно.

Дети – сильный отвлекающий фактор. Однако исследования показывают, что при наличии детей в машине ответственность и концентрация водителей обычно повышается.

По данным ГАИ, в России 49% водителей отвлекаются от дороги во время движения. Основные факторы отвлечения Общение с пассажирами – 59%,

Поиск радиостанции – 45%,

Разговоры по телефону и написание сообщений – 19%. Отвлечение внимания – основной фактор риска ДТП.

Запретить нельзя разрешить

В ходе обсуждения заторможенной поправки ГАИ сообщила, что ее действие не распространится на кофе, хот-доги, сигареты и прочие предметы, не являющиеся «устройствами». Но не отрицает, что еда и напитки за рулем – тоже отвлекающие факторы. Равно как ковыряние в штатной медиасистеме, взаимодействие с навигатором, поиск радиостанций.

Зимой во многих регионах украшают общественный транспорт. Это прямое нарушение ПДД: количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям. КоАП предусматривает лишение прав и изъятие приборов.

Есть подтверждающая статистика на этот счет: прием пищи водителем дает почти такие же риски, как отправка и получение текстовых сообщений и разглядывание окрестностей.

В частности, Центр автомобильных исследований Университета Огайо установил, что в основе 11% всех ДТП, случившихся за год в штате, лежит стаканчик с кофе. А попытка поднять с пола упавший предмет чреват полной потерей контроля над машиной.

В Татарстане провели опрос водителей на предмет внешних отвлекающих факторов. Первое место занимают встреченные на дороге ДТП – невольно начинаешь рассматривать, что да как. На втором – светящаяся наружная реклама. Помимо отвлечения внимания, яркие табло и вывески в темное время суток влияют еще и на распознавание объектов на дороге. На третьем – новогодняя иллюминация. Например, увешанные нештатными лампочками электробусы и трамваи.

У законодателей есть объективные поводы запретить вообще все «ручные» факторы и узаконить «обе руки на руле». В отдельных странах давно так и сделано – мы отстаем. Да, поначалу это создаст дискомфорт тем, кто привык к кофе за рулем. Но безопасность движения определенно важнее. И любое расширение списка запрещенных за рулем предметов – мера, в общем, верная. Хотя и непопулярная.

Опрос «За рулем» показал, что в России 60% водителей отвлекаются от вождения. Для 52% главный отвлекающий фактор – телефон/смартфон. Более 40% водителей в пути отвечают на звонки (без hands free), 7% научились одной рукой писать сообщения, 4% – просматривают соцсети.