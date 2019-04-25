Что говорит закон
- Конституцией Российской Федерации
- «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019) (Глава 12)
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного движения»
- Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 04.12.2018) «О Правилах дорожного движения»
- Административным регламентом, утвержденным приказом МВД России N 664 (ред. от 21.12.2017)
Чтобы правильно интерпретировать действия инспектора, нужно хорошо знать не только КоАП РФ и ПДД, но и Административный регламент. Именно он содержит обязательные требования для сотрудников ГИБДД, определяя их поведение на дороге.
При этом, разбираясь в правомерности поступков инспектора, не забывайте о собственном поведении на дороге: нужно четко знать нормы закона и не нарушать их.
Если вы понимаете, что нарушили Правила, а сотрудник ДПС лишь фиксирует этот факт, то вы должны нести за это ответственность, равно как и четко выполнять указания инспектора, закрепленные законом, скажем, передавать документы для проверки (п. 2.1.1. п. 2 ПДД). Инспектор, в свою очередь, тоже обязан соблюдать нормы закона (см. пп. 7.1. п. 7 Административного регламента). Например, без нравоучений, убедительно и ясно объяснять автомобилисту суть совершенного им нарушения, ссылаясь на конкретную норму ПДД и других актов (п. 50 Административного регламента), предоставлять водителю возможность объяснить свои действия (п. 51 Административного регламента), аккуратно обращаться с документами при их проверке (п. 53 Административного регламента) и др.
Разговоры между делом
Из указанной нормы ясно, что автомобилистам нельзя использовать телефон во время движения авто как для разговоров, так и для любых других действий: набор смс, поиск информации в интернете, просмотр навигатора и т. п. Если водитель на полном ходу отправляет кому-то сообщение, «сёрфит» в социальных сетях или обновляет почту, значит инспектор имеет полное право оштрафовать за подобные «маневры». Остановят до выяснения обстоятельств и тех, кто решил написать письмо за рулем стоящего в пробке или на светофоре автомобиля, ведь процесс управления машиной в этом случае не прекращается — автомобилисту нужно контролировать дорожную обстановку.
А вот формальных оснований для претензий к человеку, который в пути просто перекладывал аппарат из одного кармана в другой или держал в руках, но при этом не использовал его, нет. Также штраф не грозит владельцам авто, решившим «посидеть» в телефоне, пока их машина припаркована.
Казалось бы, все понятно, но сама формулировка нормы все еще вызывает вопросы. Если в тексте закона идет речь только о переговорах, а об остальных вариантах использования телефона за рулем ни слова, значит можно? На самом деле нет. Во время переписки и других манипуляций руки водителя заняты телефоном, а это уже противоречит установленным требованиям, равно как и общение путем прикладывания к уху аппарата, формально оборудованного системой hands free, но фактически не использовавшейся во время разговора.
Так, основаниями для штрафа будут два фактора:
- водитель использует (звонит/пишет/смотрит и т. п.) телефон при помощи рук
- автомобиль во время использования телефона находится в движении (остановки на светофоре и в пробке включены в процесс движения авто).
Если вы понимаете, что не использовали телефон по назначению в момент движения машины, нужно:
- Выразить несогласие с нарушением. Это автоматически станет основанием для составления протокола (п. 142 Административного регламента).
- При составлении протокола ознакомиться с материалами дела (доказательствами нарушения, п. 1. ст. 25.1. КоАП РФ). Водитель вправе изучить материалы дела, в которые, в частности, включаются и доказательства совершенного нарушения.
- Письменно объяснить свою позицию, подробно и аргументированно описав ситуацию. Сразу приобщить к протоколу имеющиеся доказательства своей невиновности (фото/видео/показания очевидцев).
- Следить за точностью вносимых в протокол данных. Отметить время нарушения вплоть до минуты. Письменно выражать несогласие, если есть спорные нюансы.
- Обжаловать постановление в течение десяти суток со дня вручения или получения копии (п. 1 ст. 30. 3. КоАП РФ).
Если из собранных фактологических данных будет понятно, что телефон просто был в руке у водителя, но не использовался, то обжаловать постановление удастся. Так, установить, говорил ли автомобилист по телефону, поможет распечатка переговоров, запрошенная у оператора сотовой связи, правда, для этого важно в протоколе зафиксировать время нарушения, вплоть до минуты. А вот выяснить, действительно ли водитель на полном ходу «сёрфил» в Сети или проверял почту, помогут, пожалуй, лишь показания очевидцев, запись видеорегистратора или камер наружного наблюдения (если таковые есть).
Помните: пользоваться телефоном за рулем можно только при помощи системы hands free, но даже так можно отвлечься и нанести непоправимый урон себе и другим участникам дорожного движения. Поэтому лучше отложить свой гаджет до полной остановки авто.
Удачи на дорогах!
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