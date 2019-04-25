Чтобы понять, какие действия инспектора ГИБДД действительно обоснованны, а какие — нет, придется тщательно изучить нормы закона. Тогда и общаться с блюстителем порядка будет куда проще.

Что говорит закон

Материалы по теме Может ли гаишник отобрать телефон за то, что я снимал видео?

Действия сотрудников ДПС регламентируются следующими нормативными актами:

Чтобы правильно интерпретировать действия инспектора, нужно хорошо знать не только КоАП РФ и ПДД, но и Административный регламент. Именно он содержит обязательные требования для сотрудников ГИБДД, определяя их поведение на дороге.

При этом, разбираясь в правомерности поступков инспектора, не забывайте о собственном поведении на дороге: нужно четко знать нормы закона и не нарушать их.

Если вы понимаете, что нарушили Правила, а сотрудник ДПС лишь фиксирует этот факт, то вы должны нести за это ответственность, равно как и четко выполнять указания инспектора, закрепленные законом, скажем, передавать документы для проверки (п. 2.1.1. п. 2 ПДД). Инспектор, в свою очередь, тоже обязан соблюдать нормы закона (см. пп. 7.1. п. 7 Административного регламента). Например, без нравоучений, убедительно и ясно объяснять автомобилисту суть совершенного им нарушения, ссылаясь на конкретную норму ПДД и других актов (п. 50 Административного регламента), предоставлять водителю возможность объяснить свои действия (п. 51 Административного регламента), аккуратно обращаться с документами при их проверке (п. 53 Административного регламента) и др.

Разговоры между делом

Материалы по теме Инспектор снимает мои документы на камеру — с какой стати?

Водитель, ведущий телефонные разговоры или набирающий смс прямо во время движения авто, сегодня не редкость. Мобильная активность за рулем отвлекает и существенно снижает скорость реакции, а также способность контролировать дорожную ситуацию. По данным Госавтоинспекции, ссылающейся на проведенные исследования, используя телефон во время движения как для звонков, так и для набора смс, в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования Правил. Подобная беспечность может стать причиной серьезных аварий. Вот почему в законе появился запрет на использование телефона во время движения транспортного средства без гарнитуры или специального устройства громкой связи ( ст. 12.36.1. КоАП РФ абзац 6 пп. 2.7. п. 2 ПДД ). За нарушение этого запрета грозит штраф в размере 1500 рублей.

Из указанной нормы ясно, что автомобилистам нельзя использовать телефон во время движения авто как для разговоров, так и для любых других действий: набор смс, поиск информации в интернете, просмотр навигатора и т. п. Если водитель на полном ходу отправляет кому-то сообщение, «сёрфит» в социальных сетях или обновляет почту, значит инспектор имеет полное право оштрафовать за подобные «маневры». Остановят до выяснения обстоятельств и тех, кто решил написать письмо за рулем стоящего в пробке или на светофоре автомобиля, ведь процесс управления машиной в этом случае не прекращается — автомобилисту нужно контролировать дорожную обстановку.

А вот формальных оснований для претензий к человеку, который в пути просто перекладывал аппарат из одного кармана в другой или держал в руках, но при этом не использовал его, нет. Также штраф не грозит владельцам авто, решившим «посидеть» в телефоне, пока их машина припаркована.

Казалось бы, все понятно, но сама формулировка нормы все еще вызывает вопросы. Если в тексте закона идет речь только о переговорах, а об остальных вариантах использования телефона за рулем ни слова, значит можно? На самом деле нет. Во время переписки и других манипуляций руки водителя заняты телефоном, а это уже противоречит установленным требованиям, равно как и общение путем прикладывания к уху аппарата, формально оборудованного системой hands free, но фактически не использовавшейся во время разговора.

Так, основаниями для штрафа будут два фактора:

водитель использует (звонит/пишет/смотрит и т. п.) телефон при помощи рук

автомобиль во время использования телефона находится в движении (остановки на светофоре и в пробке включены в процесс движения авто).

Материалы по теме 5 грубых ошибок в разговоре с сотрудником ДПС

если сотрудник ДПС остановил автомобилиста, который просто взял в руки телефон, но не использовал его? В таком случае водитель может оспорить факт нарушения, добавив в протокол свои объяснения и доказательства.

Когда инспектор останавливает автомобиль водителя, действительно использовавшего телефон во время движения машины, поводов для возражений нет. Но как быть,

Если вы понимаете, что не использовали телефон по назначению в момент движения машины, нужно:

Выразить несогласие с нарушением. Это автоматически станет основанием для составления протокола (п. 142 Административного регламента). При составлении протокола ознакомиться с материалами дела (доказательствами нарушения, п. 1. ст. 25.1. КоАП РФ). Водитель вправе изучить материалы дела, в которые, в частности, включаются и доказательства совершенного нарушения. Письменно объяснить свою позицию, подробно и аргументированно описав ситуацию. Сразу приобщить к протоколу имеющиеся доказательства своей невиновности (фото/видео/показания очевидцев). Следить за точностью вносимых в протокол данных. Отметить время нарушения вплоть до минуты. Письменно выражать несогласие, если есть спорные нюансы. Обжаловать постановление в течение десяти суток со дня вручения или получения копии (п. 1 ст. 30. 3. КоАП РФ).

Если из собранных фактологических данных будет понятно, что телефон просто был в руке у водителя, но не использовался, то обжаловать постановление удастся. Так, установить, говорил ли автомобилист по телефону, поможет распечатка переговоров, запрошенная у оператора сотовой связи, правда, для этого важно в протоколе зафиксировать время нарушения, вплоть до минуты. А вот выяснить, действительно ли водитель на полном ходу «сёрфил» в Сети или проверял почту, помогут, пожалуй, лишь показания очевидцев, запись видеорегистратора или камер наружного наблюдения (если таковые есть).

Помните: пользоваться телефоном за рулем можно только при помощи системы hands free, но даже так можно отвлечься и нанести непоправимый урон себе и другим участникам дорожного движения. Поэтому лучше отложить свой гаджет до полной остановки авто.

Удачи на дорогах!