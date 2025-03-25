Если у вас в прошлом году были ДТП, срочно продлите ОСАГО: объясняем, для чего

С 1 апреля в России пересчитают коэффициент бонус-малус — цена ОСАГО изменится

Ежегодная процедура по перерасчету коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО, произойдет в России 1 апреля 2025 года. Разбираемся, на что влияет КБМ, как изменится цена «автогражданки» и кому нужно заблаговременно продлить полис.

На что влияет КБМ

Согласно принятой формуле, устанавливаемая страховой компанией «базовая цена полиса» умножается на несколько коэффициентов. КБМ показывает, насколько аккуратно водитель управлял транспортным средством в прошлом страховом периоде.: чем меньше аварий – тем дешевле страховка.

У каждого российского автовладельца есть страховой коэффициент, эти данные хранятся в единой электронной Национальной страховой информационной системе (НСИС). Показатель для каждого водителя пересчитывают каждый год 1 апреля. После этого «бонус-малус» действует до 31 марта следующего года.

Как рассчитывается КБМ

Начинающему водителю на первый год водительского стажа присваивают третий класс КБМ, и базовый тариф ОСАГО умножается на 1,17. Затем за каждый год безаварийной езды класс повышается до максимального 13-го, а в случае ДТП – класс понижается.

Классы КБМ и коэффициенты:

Класс М – коэффициент 3,92: множественные аварии

Класс 0 – 2,94: четыре и более ДТП за год

Класс 1 – 2,25: три ДТП

Класс 2 – 1,76: два ДТП

Класс 3 – 1,17: начальный класс (новичок)

Класс 4 – 1,00: один год без ДТП

Класс 5 – 0,91: два года без ДТП

Класс 6 – 0.83: три года без ДТП

Класс 7 – 0,78: четыре года без ДТП

Класс 8 – 0,74: пять лет без ДТП

Класс 9 – 0,68: шесть лет без ДТП

Класс 10 – 0,63: семь лет без ДТП

Класс 11 – 0.57: восемь лет без ДТП

Класс 12 – 0.52: девять лет без ДТП

Класс 13 – 0,46: 10+ лет без ДТП

Классы КБМ ниже третьего – 2, 1, 0 и «М» предусмотрены для тех, кто недавно попал в аварию. Водителю М-класса полис ОСАГО обойдется в 3,92 раза дороже, чем водителю четвертого (с коэффициентом 1).

Кому нужно продлить ОСАГО

Система 1 апреля 2025 года автоматически пересчитает КБМ каждого автовладельца, новый показатель применят ко всем полисам. Для водителей с наличием ДТП в предыдущем периоде стоимость ОСАГО может вырасти.

Желательно таким водителям до 1 апреля оформить новый полис, и тогда расчет будет по текущему КБМ; а у водителей без аварий коэффициент с 1 апреля улучшится.

Обязательно проверяйте свой КБМ на сайте НСИС, особенно перед покупкой нового полиса, потому что неверный коэффициент может в разы повысить стоимость ОСАГО.

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Источник: rambler.ru