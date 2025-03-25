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Нет «автогражданки», а машина на спецстоянке: юрист объяснил, что делать

Юрист Палюлин: Требовать полис ОСАГО при возврате машины со спецстоянки — незаконно

Отсутствие полиса ОСАГО у автовладельца является административным нарушением, за которое ему выпишут штраф, но это не повод удерживать машину на штрафстоянке, требовать страховку при возврате автомобиля – незаконно. Об этом заявил юрист Антон Палюлин. Вместе с изданием Pravda.Ru разбираемся в нюансах законодательства.

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В качестве примера разберем случай с водителем, машину которого эвакуировали за неправильную парковку. Чтобы он мог забрать свою машину, ему выдвинули требование – предъявить полис ОСАГО. Так как «автогражданки» у автовладельца не было, ему было отказано в возврате машины.

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По словам Палюлина, машину действительно могут отправить на штрафстоянку, если она была припаркована с нарушением. Такие нарушения регламентирует статья 27.13 КоАП РФ. Основанием может быть, например, нарушение правил стоянки по статье 12.19, но ситуация с требованием предъявить полис вызывает сомнения, констатирует юрист.

«Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО. Это прописано в ПДД. Но если у человека нет полиса, это отдельное правонарушение – за него предусмотрен штраф 800 рублей (статья 12.37 КоАП РФ). Это никак не связано с возвратом машины со штрафстоянки», – объясняет юрист.

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Инспектор ГАИ, требующий показать полис, превышает свои полномочия, убежден Палюлин. В такой ситуации он рекомендует сделать официальный запрос.

«Попросите письменный отказ, пусть сотрудники объяснят на бумаге, почему не возвращают автомобиль. Это пригодится для дальнейшего обжалования. Если вопрос не решается, обращайтесь к начальнику отдела или в дежурную часть. Если и это не помогает – подавайте жалобу в прокуратуру или суд», – советует юрист.

Как вариант, можно оформить страховой полис прямо на месте – на сайте любой страховой компании из перечня Российского союза автостраховщиков (РСА). Так вы избежите проблем и штрафа, подытожил юрист.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
25.03.2025 
Фото:Depositphotos
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