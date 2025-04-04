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От плохих дорог не только вред, но и польза — согласны?

Эксперт Зиновьев: Февраль и март – самые безопасные месяцы на дорогах России

Весна – время плохих дорог. С мая до ноября – период активного ремонта. После него обычно и рапортуют: к концу 2024‑го доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 54%, федеральных – в районе 65–70%, а в крупнейших городских агломерациях аж 85%.

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Очевидно, что к весне все показатели проседают, хотя и 54% – это возле плинтуса. Актуальная цель – добиться 85% по всем основным дорогам страны к 2027 году. Но ее сформулировали давно, и сегодня кажется, что она недостижима.

Типичная среднестатистическая российская дорога весной: корявенькая, разметки нет, трещины, местами ямы. Починят к осени?
Типичная среднестатистическая российская дорога весной: корявенькая, разметки нет, трещины, местами ямы. Починят к осени?

Сезонный фактор

Наверное, от плохих дорог есть и польза. Например, для сферы автосервиса: учащенный ремонт подвесок – кому-то во благо. Но самое интересное, что плохие дороги, возможно, сезонно снижают аварийность.

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Пик роста ДТП с погибшими и пострадавшими приходится на период с июля по октябрь, когда многие дороги пребывают в фазе ремонта. А месяцы с февраля по апрель – самые спокойные и безопасные. То ли по разбитым дорогам ездят аккуратнее, то ли просто намного реже.

Основная причина 89% ДТП – нарушение правил водителями. Но в 30% аварий отмечают «недостатки эксплуатационного состояния» и «неудовлетворительного содержания дороги» как главный или сопутствующий фактор. Эксперименты, когда разбитая дорога вынуждает экстренно тормозить или провоцирует на резкие маневры, мы нередко проводим на себе.

Ямы и колдобины – не единственная болезнь. Главенствующую роль в провоцировании ДТП, по данным ГАИ, играет отсутствие или неразличимость разметки. Когда у нас разметка в наихудшем состоянии? Правильно, весной.

А стершуюся за зиму разметку зачастую возобновляют далеко не сразу. Некоторые дороги не видят разметки годами – с момента последнего капремонта. Правда, отсутствие разметки не побуждает снижать скорость – нужны еще и ямы.

Куда жаловаться на плохие дороги

Интернет и телефон дают массу возможностей для влияния на состояние дорог. В крупных городах есть профильные сайты и приложения (например, «Наш город» в Москве). Жалобы можно подавать также на сайтах ГАИ и Росавтодора, где есть формы для обращений.

Если машина получила повреждения на плохой дороге, это следует оформить как ДТП при участии инспектора, отследив, чтобы в протоколе и схеме сей факт был отмечен.

Инспектор обязан также составить акт о состоянии дорожного полотна. Желательны фотографии дороги и конкретного повреждения автомобиля.

Решают такие вопросы только через суд – ответчиком будет организация, за которой закреплена данная дорога.

Надо чинить!

Может, дороги вообще не надо ремонтировать? Ездить все станут осторожнее, глядишь, и аварийность снизится.

Опыт платных магистралей дает однозначный ответ. Трафик на них стабильно растет, протяженность тоже, сообразно и количество ДТП. Но смертность при этом снижается, она почти нулевая, и аварии не связаны с ямами или отсутствием разметки.

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По оценкам экспертов, плохое состояние дорог прямо или косвенно «участвует» в 40% аварий. Такие же данные приводили ученые Российской академии народного хозяйства в аналитическом отчете.

Помимо дурного влияния на безопасность, плохие дороги вредят экономике, снижая скорость доставки грузов и повышая эксплуатационные расходы. Идеал дороги – быстрая и безопасная. Так что чинить необходимо. И чем регулярнее, тем лучше.

Зависимость числа погибших в ДТП от состояния дорог

Доля федеральных дорог в нормативном состоянии, %

Число погибших в ДТП, тыс.

2014

52,8

26,9

2015

63,6

23,1

2016

71

20,3

2017

77,8

19,1

2018

83

16,4

2019

84,8

15,6

2020

85

16,1

2021

76,1

14,8

2022

73

14,1

2023

72,7

14,5

2024

67,8

13,9 (оценка)

О статистике. Дорожная статистика у нас разрозненная и запутанная: Росстат, Росавтодор, Счетная палата часто приводят несовпадающие цифры, а данные иногда касаются только дорог определенного статуса: федеральных, региональных/местных или «опорной сети», что затрудняет анализ.

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Зиновьев Сергей
Фото:Unsplash
Количество просмотров 42
04.04.2025 
Фото:Unsplash
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