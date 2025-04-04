От плохих дорог не только вред, но и польза — согласны?
Весна – время плохих дорог. С мая до ноября – период активного ремонта. После него обычно и рапортуют: к концу 2024‑го доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 54%, федеральных – в районе 65–70%, а в крупнейших городских агломерациях аж 85%.
Очевидно, что к весне все показатели проседают, хотя и 54% – это возле плинтуса. Актуальная цель – добиться 85% по всем основным дорогам страны к 2027 году. Но ее сформулировали давно, и сегодня кажется, что она недостижима.
Сезонный фактор
Наверное, от плохих дорог есть и польза. Например, для сферы автосервиса: учащенный ремонт подвесок – кому-то во благо. Но самое интересное, что плохие дороги, возможно, сезонно снижают аварийность.
Пик роста ДТП с погибшими и пострадавшими приходится на период с июля по октябрь, когда многие дороги пребывают в фазе ремонта. А месяцы с февраля по апрель – самые спокойные и безопасные. То ли по разбитым дорогам ездят аккуратнее, то ли просто намного реже.
Основная причина 89% ДТП – нарушение правил водителями. Но в 30% аварий отмечают «недостатки эксплуатационного состояния» и «неудовлетворительного содержания дороги» как главный или сопутствующий фактор. Эксперименты, когда разбитая дорога вынуждает экстренно тормозить или провоцирует на резкие маневры, мы нередко проводим на себе.
Ямы и колдобины – не единственная болезнь. Главенствующую роль в провоцировании ДТП, по данным ГАИ, играет отсутствие или неразличимость разметки. Когда у нас разметка в наихудшем состоянии? Правильно, весной.
А стершуюся за зиму разметку зачастую возобновляют далеко не сразу. Некоторые дороги не видят разметки годами – с момента последнего капремонта. Правда, отсутствие разметки не побуждает снижать скорость – нужны еще и ямы.
Куда жаловаться на плохие дороги
Интернет и телефон дают массу возможностей для влияния на состояние дорог. В крупных городах есть профильные сайты и приложения (например, «Наш город» в Москве). Жалобы можно подавать также на сайтах ГАИ и Росавтодора, где есть формы для обращений.
Если машина получила повреждения на плохой дороге, это следует оформить как ДТП при участии инспектора, отследив, чтобы в протоколе и схеме сей факт был отмечен.
Инспектор обязан также составить акт о состоянии дорожного полотна. Желательны фотографии дороги и конкретного повреждения автомобиля.
Решают такие вопросы только через суд – ответчиком будет организация, за которой закреплена данная дорога.
Надо чинить!
Может, дороги вообще не надо ремонтировать? Ездить все станут осторожнее, глядишь, и аварийность снизится.
Опыт платных магистралей дает однозначный ответ. Трафик на них стабильно растет, протяженность тоже, сообразно и количество ДТП. Но смертность при этом снижается, она почти нулевая, и аварии не связаны с ямами или отсутствием разметки.
По оценкам экспертов, плохое состояние дорог прямо или косвенно «участвует» в 40% аварий. Такие же данные приводили ученые Российской академии народного хозяйства в аналитическом отчете.
Помимо дурного влияния на безопасность, плохие дороги вредят экономике, снижая скорость доставки грузов и повышая эксплуатационные расходы. Идеал дороги – быстрая и безопасная. Так что чинить необходимо. И чем регулярнее, тем лучше.
Зависимость числа погибших в ДТП от состояния дорог
|
|
Доля федеральных дорог в нормативном состоянии, %
|
Число погибших в ДТП, тыс.
|
2014
|
52,8
|
26,9
|
2015
|
63,6
|
23,1
|
2016
|
71
|
20,3
|
2017
|
77,8
|
19,1
|
2018
|
83
|
16,4
|
2019
|
84,8
|
15,6
|
2020
|
85
|
16,1
|
2021
|
76,1
|
14,8
|
2022
|
73
|
14,1
|
2023
|
72,7
|
14,5
|
2024
|
67,8
|
13,9 (оценка)
О статистике. Дорожная статистика у нас разрозненная и запутанная: Росстат, Росавтодор, Счетная палата часто приводят несовпадающие цифры, а данные иногда касаются только дорог определенного статуса: федеральных, региональных/местных или «опорной сети», что затрудняет анализ.
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