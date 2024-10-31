Развод с дорожной разметкой — с заботой о… или хитрости мэрии
В наших материалах мы часто пишем про типичные подставы с разметкой на дорогах. Но большинство таких материалов не содержат конкретных примеров с адресами. Мы решили это исправить и, получив сообщение от одного из наших читателей о плачевной дорожной ситуации, выдвинулись «к месту событий». Орфография и пунктуация – авторские.
Александр, г. Люберцы, Московская область:
— Люберцы, Московская улица, дом 1, поворот в Котельнический проезд. Прерывистая линия разметки буквально метров 15. И это при средней длине автомобиля 5 метров. Грузовики перекрывают ее сразу всю. Проезд через сплошную карается камерой. При этом тут постоянная пробка – люди с моста едут в 2 ряда, сворачивая на переезд или проезжая прямо в центр Люберец, просачиваясь в горлышко разметки. Вдоль съезда люди едут на переезд и пытаются просочиться через 15 метров чтобы уехать направо. И тут ПОЕЗД! С закрытием переезда на 5-10 минут до его появления и на минут 5 – после его проезда. В этот момент встает всё. Никто не может перестроиться через отведенную щелку. А еще – по центру идет полоса для общественного транспорта, на которую очень сложно не заехать, чтобы объехать пробку на переезд. И все это под внимательной камерой.
Из-за чего стоим?
Получив такой «крик души», мы решили разобраться, действительно ли все настолько плохо. Для этого мы обратились к Яндекс Картам. Вот так выглядит этот перекресток в 12:40 дня – как видите, уже присутствует серьезный затор. А ведь все самое «интересное» начнется после 18:00, когда люди поедут с работы. О том, что происходит здесь в пятницу, любому автомобилисту больно даже просто подумать.
Наш корреспондент выдвинулся на место, чтобы вживую увидеть проблему и поговорить с местными жителями. Для наглядности прилагаем несколько фото:
Вот так выглядит перекресток, из-за которого скапливается пробка. Четыре полосы, одна из которых – «выделенка» для общественного транспорта, отделяющая левый ряд, по которому едут только прямо. Вторая полоса предназначена для проезда прямо по Смирновской улице в сторону центра города, а крайняя правая – для поворота в Котельнический проезд.
Поворот в Котельнический проезд стоит намертво из-за железнодорожного переезда. Люди, проезжая его, притормаживают, поскольку качество дорожного полотна там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Усугубляет ситуацию проезд поездов.
Тем, кто съезжает с Новорязанского шоссе на Смирновскую улицу в сторону центра, очень сложно перестроиться – прерывистая линия разметки очень короткая и нередко перекрыта грузовиками и фурами.
В итоге всем водителям, которым с Новорязанского шоссе нужно поехать в центр города (а таких, как вы понимаете, немало), приходится выбирать из двух зол наименьшее. Вариант первый – долго и мучительно стоять в пробке. Не хотите стоять? – рискните объехать 20 метров затора по «выделенке», только готовьтесь, что вас «засечет» установленная рядом с перекрестком камера. Вот эта:
Комплекс фотовидеофиксации установлен не только для того, чтобы фиксировать выезд на полосу для общественного транспорта (штраф 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге; 1500 рублей – в других городах по ч.1.1 ст. 12.17 КоАп РФ). Она также «ловит» тех, кто при съезде с моста (с Новорязанского шоссе) в центр не дождался пунктирной линии разметки и перестроился прямо в сторону центра раньше (штраф 1500 рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАп РФ).