Развод с дорожной разметкой — с заботой о… или хитрости мэрии

«За рулем» объяснил, откуда появляется не соответствующая обстановке разметка

В наших материалах мы часто пишем про типичные подставы с разметкой на дорогах. Но большинство таких материалов не содержат конкретных примеров с адресами. Мы решили это исправить и, получив сообщение от одного из наших читателей о плачевной дорожной ситуации, выдвинулись «к месту событий». Орфография и пунктуация – авторские.

Александр, г. Люберцы, Московская область:

— Люберцы, Московская улица, дом 1, поворот в Котельнический проезд. Прерывистая линия разметки буквально метров 15. И это при средней длине автомобиля 5 метров. Грузовики перекрывают ее сразу всю. Проезд через сплошную карается камерой. При этом тут постоянная пробка – люди с моста едут в 2 ряда, сворачивая на переезд или проезжая прямо в центр Люберец, просачиваясь в горлышко разметки. Вдоль съезда люди едут на переезд и пытаются просочиться через 15 метров чтобы уехать направо. И тут ПОЕЗД! С закрытием переезда на 5-10 минут до его появления и на минут 5 – после его проезда. В этот момент встает всё. Никто не может перестроиться через отведенную щелку. А еще – по центру идет полоса для общественного транспорта, на которую очень сложно не заехать, чтобы объехать пробку на переезд. И все это под внимательной камерой.

Из-за чего стоим?

Получив такой «крик души», мы решили разобраться, действительно ли все настолько плохо. Для этого мы обратились к Яндекс Картам. Вот так выглядит этот перекресток в 12:40 дня – как видите, уже присутствует серьезный затор. А ведь все самое «интересное» начнется после 18:00, когда люди поедут с работы. О том, что происходит здесь в пятницу, любому автомобилисту больно даже просто подумать.

Похожая ситуация с крошечным разрывом в сплошной линии разметки наблюдается и на круговом движении, но камеры там нет, и водители, чтобы перестроиться безопасно, вынуждены нарушать.

Наш корреспондент выдвинулся на место, чтобы вживую увидеть проблему и поговорить с местными жителями. Для наглядности прилагаем несколько фото:

Вот так выглядит перекресток, из-за которого скапливается пробка. Четыре полосы, одна из которых – «выделенка» для общественного транспорта, отделяющая левый ряд, по которому едут только прямо. Вторая полоса предназначена для проезда прямо по Смирновской улице в сторону центра города, а крайняя правая – для поворота в Котельнический проезд.

Все по ГОСТам? Но... «Есть такая форма забастовки и саботажа, которая так и называется — работать по правилам. И я вас прошу иметь в виду это обстоятельство, проявлять гибкость при решении важнейших и крупных проектов, в которых так нуждается наша страна», – Владимир Путин.

Поворот в Котельнический проезд стоит намертво из-за железнодорожного переезда. Люди, проезжая его, притормаживают, поскольку качество дорожного полотна там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Усугубляет ситуацию проезд поездов.

Тем, кто съезжает с Новорязанского шоссе на Смирновскую улицу в сторону центра, очень сложно перестроиться – прерывистая линия разметки очень короткая и нередко перекрыта грузовиками и фурами.

В итоге всем водителям, которым с Новорязанского шоссе нужно поехать в центр города (а таких, как вы понимаете, немало), приходится выбирать из двух зол наименьшее. Вариант первый – долго и мучительно стоять в пробке. Не хотите стоять? – рискните объехать 20 метров затора по «выделенке», только готовьтесь, что вас «засечет» установленная рядом с перекрестком камера. Вот эта:

Камера фиксации нарушений не прячется и находится на виду – всю работу за нее делает разметка. Кстати, следы на асфальте показывают, насколько далека она от реальностей жизни.

Комплекс фотовидеофиксации установлен не только для того, чтобы фиксировать выезд на полосу для общественного транспорта (штраф 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге; 1500 рублей – в других городах по ч.1.1 ст. 12.17 КоАп РФ). Она также «ловит» тех, кто при съезде с моста (с Новорязанского шоссе) в центр не дождался пунктирной линии разметки и перестроился прямо в сторону центра раньше (штраф 1500 рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАп РФ).