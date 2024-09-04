Как повысить качество дорог в России? Найден способ!

Как определить, находится ли дорога в нормативном состоянии или нуждается в ремонте?

Федеральная сеть автодорог деградирует, поэтому необходимо в первую очередь приводить дороги к нормативу, а не строить новые – так сказал министр транспорта Роман Старовойт на выступлении в Госдуме.

Как определяют, находится ли дорога в нормативном состоянии или, быть может, уже нуждается в ремонте? Как дорожники находят ямы, трещины или другие дефекты на дорогах?

Вручную это делать очень сложно. Попробуй проехать 136 тысяч км опорной сети дорог! А ведь делать это необходимо периодически, визуально определяя и документируя каждую ямку и трещинку. Денег не напасешься! Но на выручку дорожникам приходят современные технологии.

Качество дорог уже давно определяется неразрушающими методами контроля. Делается это с использованием мобильных лабораторий – чаще всего на базе Газели. В таком фургоне расположено специальное оборудование, которое и используется для мониторинга состояния дороги в автоматическом режиме. По сути единственное, что нужно делать оператору такой лаборатории, – ехать в спокойном режиме по заданному маршруту. Остальное сделает электроника.

Вот основные инструменты современного дорожника.

Георадар

Георадар – это устройство, используемое для неразрушающего обследования различных объектов, включая дорожные покрытия. Он работает на основе принципа радиолокации, позволяя сканировать и исследовать структуру объектов, находящихся под поверхностью грунта, асфальта или бетона.

Лаборатории с георадаром активно применяются в Москве. Георадар позволяет увидеть то, что не видно глазами – получить трехмерную картину верхних слоев дорожной одежды (так называют структуру дорог дорожники) и автоматически определить места, где образовались трещины и пустоты, которые нуждаются в ремонте.

Лазерные профилометры

Вы пользовались лазерными рулетками? В основе принципа их функционирования лежит лазер, который испускает короткий импульс света, и датчик отраженного света на конкретной волне. Поскольку скорость света постоянна, измеряется время, прошедшее от включения лазера до попадания отраженного света на фотоэлемент. Зная время и скорость, получаем расстояние.

Точно такие же устройства используются и при контроле верхнего слоя асфальта, например, для определения колейности. Точность таких приборов поражает воображение – она составляет доли миллиметра!

Машина с таким прибором может ехать по дороге со скоростью 60 км/ч – и вы не отличите её в потоке от обычного автомобиля. А минус в том, что работы по измерению профиля дороги могут производиться только в сухую хорошую погоду, зимой и в дождь профилометры бесполезны.

Видеокамеры и нейронные сети

Для определения качества дороги, наличия разметки и других параметров используют видеокамеры, видеопоток с которых анализируется нейронной сетью. Нейросеть распознает объекты в кадре, оценивает их характеристики, классифицирует события и даже может выявлять аномалии или нестандартные ситуации.

Результатом работы нейронной сети является набор меток, которые привязаны к конкретному участку дороги. Нейронная сеть может определять по данным с видеокамеры даже небольшие ямки и трещины, которые нуждаются в ремонте.

Также с помощью нейросетей проводят мониторинг наличия (или отсутствия) дорожных знаков. Если дорожный знак должен быть установлен на конкретном участке дороги, но пропал, то нейронная сеть это очень быстро увидит и даст соответствующие указания дорожным службам.

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В результате совместной работы георадара, лазерных профилометров и видеокамер с нейронными сетями, дорожники получают полную информацию о состоянии дороги. Не только о том, что на поверхности, но и о том, что происходит под дорогой на некоторой глубине, которая может составлять десятки сантиметров. Дефекты дорожного покрытия в цифровом виде агрегируются, и далее составляется оценка качества конкретного участка дороги. После чего она сравнивается с требованиями нормативов.

Если требования нормативов не нарушаются, этот участок дороги признается находящимся в нормативном состоянии. Если же нормативы нарушаются, то участок дороги попадает в «красную» зону и далее принимается решение о необходимости его ремонта и восстановления до нормативного состояния.

После того, как подобная технология была внедрена, качество дорог у нас в стране резко повысилось. Связано это в том числе и с тем, что маленькую ямку или трещину отремонтировать гораздо дешевле, чем дожидаться, пока автомобили разобьют дорогу. Количество дорожных лабораторий, которые курсируют по стране, постоянно растет, а технологии помогают следить за дорогами пока не в режиме онлайн, но гораздо ­тщательнее, чем мы представляли еще вчера.