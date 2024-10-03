Новые дороги России: что и где строится в 2024 году
Знаете ли вы, сколько новых федеральных дорог построено в прошлом году? Из отчета Росавтодора следует, что в эксплуатацию введено 233,6 км, включая полностью реконструированные. Высшее руководство страны заявило о 650 км новых федеральных и региональных трасс. Компания Автодор, ведающая платными дорогами, сообщила об открытии движения по 838,9 км новых участков федеральных дорог.
Не вполне понятно, что именно имеют в виду разные инстанции. Очевидно лишь, что цифры, вроде бы говорящие об одном и том же, не совпадают.
Часть расхождений в дорожной статистике понятна: «построить» и «открыть движение» – не совсем одно и то же. Многое зависит и от того, что именно считается новой дорогой – проложенная по целине или построенная на месте снесенной старой.
Количество и качество
Наверное, не столь важно количество новых дорог. Густонаселенные регионы в целом приемлемо соединены друг с другом еще со времен СССР. Острой необходимости прокладывать по лесам и весям какие-то новые шоссе во многих случаях нет.
Но трафик постоянно растет, и дорожная сеть то тут, то там перестает с ним справляться. А при увеличении нагрузок дороги и разрушаются быстрее.
Основные действия дорожников логичны: расширяем имеющиеся трассы на самых загруженных участках, строим обходы населенных пунктов, модернизируем съезды-разъезды и инфраструктуру везде, где только можно.
Однако наметилась проблема, которую признали Минтранс и Росавтодор: федеральная сеть дорог деградирует. В цифрах это выражается так: по итогам 2021 года 76,1% федеральных дорог пребывали в нормативном состоянии, по итогам 2023‑го – только 72,7%. К концу этого года, похоже, процент снизится еще немного. А транспортная стратегия РФ предписывает в 2030 году довести показатель до 85%.
И вроде бы нет резона строить какие-то принципиально новые дороги, если не поддерживать в порядке те, что уже имеются. Тем не менее, всё равно строить будут.
Платные удовольствия
Шесть лет назад Минтранс обнародовал рейтинг самых загруженных магистралей. Лидеры:
- М‑5 «Урал»
- М‑7 «Волга» ‑107 и А‑108 (Московское малое и большое бетонные кольца)
- М‑4 «Дон».
- М‑10 «Россия»
- М‑1 «Беларусь»
- М‑8 «Холмогоры».
Полноценные платные дублеры уже есть у М‑4, М‑10, М‑7 и А‑107. Отдельные платные участки – у М‑1 и М‑3. Нетрудно заметить, что столь же масштабных бесплатных дорог появляется намного меньше.
Платники разгрузили «старые» направления, но, к сожалению, не всем по карману для повседневного пользования. В частности, платить 540 рублей за новый обход Твери готовы не все.
Пока нет особых подвижек по остающейся самой загруженной дороге М‑5. Поэтапно возводят новые объезды и расширяют проезжую часть – с базовых двух до четырех полос. Проект платного участка Миасс–Сатка, где ситуация совсем плоха, отложен под сукно. И о постройке нового глобального дублера, как М‑12 «Восток», вдоль трассы М‑7, речи пока нет. Может, уже пора? Стратегическая важность транспортного коридора «Запад–Восток» общеизвестна.
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