Новые дороги России: что и где строится в 2024 году

Что важнее – строить новые магистрали или постоянно улучшать старые?

Знаете ли вы, сколько новых федеральных дорог построено в прошлом году? Из отчета Росавтодора следует, что в эксплуатацию введено 233,6 км, включая полностью реконструированные. Высшее руководство страны заявило о 650 км новых федеральных и региональных трасс. Компания Автодор, ведающая платными дорогами, сообщила об открытии движения по 838,9 км новых участков федеральных дорог.

Не вполне понятно, что именно имеют в виду разные инстанции. Очевидно лишь, что цифры, вроде бы говорящие об одном и том же, не совпадают.

Часть расхождений в дорожной статистике понятна: «построить» и «открыть движение» – не совсем одно и то же. Многое зависит и от того, что именно считается новой дорогой – проложенная по целине или построенная на месте снесенной старой.

Количество и качество

Наверное, не столь важно количество новых дорог. Густонаселенные регионы в целом приемлемо соединены друг с другом еще со времен СССР. Острой необходимости прокладывать по лесам и весям какие-то новые шоссе во многих случаях нет.

Но трафик постоянно растет, и дорожная сеть то тут, то там перестает с ним справляться. А при увеличении нагрузок дороги и разрушаются быстрее.

Основные действия дорожников логичны: расширяем имеющиеся трассы на самых загруженных участках, строим обходы населенных пунктов, модернизируем съезды-разъезды и инфраструктуру везде, где только можно.

В 2024 году до четырех полос расширят 376 км федеральных трасс. В том числе на дорогах Р‑158 Нижний Новгород–Саратов, Р‑23 Санкт-Петербург–Псков–Пустошка–Невель, Р‑256 «Чуйский тракт».

Однако наметилась проблема, которую признали Минтранс и Росавтодор: федеральная сеть дорог деградирует. В цифрах это выражается так: по итогам 2021 года 76,1% федеральных дорог пребывали в нормативном состоянии, по итогам 2023‑го – только 72,7%. К концу этого года, похоже, процент снизится еще немного. А транспортная стратегия РФ предписывает в 2030 году довести показатель до 85%.

И вроде бы нет резона строить какие-то принципиально новые дороги, если не поддерживать в порядке те, что уже имеются. Тем не менее, всё равно строить будут.

Платные удовольствия

Шесть лет назад Минтранс обнародовал рейтинг самых загруженных магистралей. Лидеры:

М‑5 «Урал»

М‑7 «Волга» ‑107 и А‑108 (Московское малое и большое бетонные кольца)

М‑4 «Дон».

М‑10 «Россия»

М‑1 «Беларусь»

М‑8 «Холмогоры».

Полноценные платные дублеры уже есть у М‑4, М‑10, М‑7 и А‑107. Отдельные платные участки – у М‑1 и М‑3. Нетрудно заметить, что столь же масштабных бесплатных дорог появляется намного меньше.

Реконструкция дороги Новороссийск–Анапа–Керчь. Некоторые участки прокладывают по целине. На всём протяжении от Анапы до Севастополя будет четырехполоска.

Платники разгрузили «старые» направления, но, к сожалению, не всем по карману для повседневного пользования. В частности, платить 540 рублей за новый обход Твери готовы не все.

Пока нет особых подвижек по остающейся самой загруженной дороге М‑5. Поэтапно возводят новые объезды и расширяют проезжую часть – с базовых двух до четырех полос. Проект платного участка Миасс–Сатка, где ситуация совсем плоха, отложен под сукно. И о постройке нового глобального дублера, как М‑12 «Восток», вдоль трассы М‑7, речи пока нет. Может, уже пора? Стратегическая важность транспортного коридора «Запад–Восток» общеизвестна.

Продолжение – на следующей странице