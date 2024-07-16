Время в пути по новой трассе между Москвой и Петербургом сократится на час

Путин на Lada Aura дал старт движению по новым трассам в обход Твери и Тольятти

Президент РФ Владимир Путин дал старт запуску движения по участку магистрали М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Глава России приехал на церемонию открытия за рулем отечественной Lada Aura.

«Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов госкомпании "Автодор" – современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 "Нева"», – рассказал президент во время церемонии запуска трассы.

Общая протяженность Северного обхода Твери из четырех полос составляет 62,4 км, дорога включает в себя четыре транспортные развязки и 28 искусственных сооружений, в том числе шесть мостов и 22 путепровода. Благодаря новому участку платной трассы М-11 время в пути между Москвой и Петербургом сократится почти на час.

Кроме обхода Твери, Путин также открыл движение по обходу Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

«Сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС», – подчеркнул глава России.

Обход Тольятти представляет собой скоростную автодорогу протяженностью 99,7 км, она включает 39 мостов и путепроводов, в том числе мост длиной 3,7 км через Волгу с четырьмя полосами движения с расчетной скоростью до 110 км/ч и транспортными развязками. Трасса сократит время на поездку от Москвы до Самары, а также снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал ранее, что российский лидер лично сядет за руль автомобиля, чтобы проехать по новому участку трассы. Для поездки Путин выбрал отечественный автомобиль Lada Aura.

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Источник: interfax.ru