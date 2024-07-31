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В Минтрансе признали «деградацию» федеральных дорог и обещали принять меры

Глава Минтранса: сначала будем ремонтировать старые дороги, затем строить новые

Во вторник в Госдуме глава Минтранса Роман Старовойт представил два новых нацпроекта в сфере транспорта, которые стартуют в 2025 году в соответствии с указами президента.

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Первый проект, «Эффективная транспортная система», включает девять федеральных инициатив, таких как строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург, развитие Большого Северного морского пути, улучшение инфраструктуры аэродромов, морских портов, внутренних водных путей, пограничных пунктов и железных дорог.

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В рамках второго проекта, «Инфраструктура для жизни», будет реализовано шесть федеральных инициатив: развитие федеральной дорожной сети (включая платные дороги), улучшение региональных и местных дорог, повышение безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта, расширение железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла (в том числе продление МЦД в соседние регионы) и внедрение общесистемных мер для модернизации дорожного хозяйства (включая интеллектуальные транспортные системы и установку камер).

По планам Минтранса, к 2030 году доля отремонтированных федеральных трасс должна вырасти до 85% (с текущих 73,8% на конец 2023 года), региональных и межмуниципальных дорог – до 60% (с 53,4%), а уровень транспортного риска – снизиться с 2,36 до 1,58 на 10 тысяч транспортных средств.

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Министр отметил, что с 2020 года федеральная дорожная сеть деградирует, что подтверждают губернаторы и ГИБДД. Поэтому ремонт дорог будет приоритетом, как это указано в президентском указе. Завершение уже начатых объектов будет предшествовать новым «большим стройкам» на федеральной сети, которые будут осуществляться, если появятся дополнительные возможности. Тем не менее, поручение президента по строительству 50 новых обходов городов к 2030 году будет выполнено.

Еще в конце прошлого года помощник главы государства Игорь Левитин выразил обеспокоенность ухудшением состояния федеральной и региональной дорожной сети. За три года построено 7 тыс. км федеральных дорог, но содержать их стали гораздо хуже.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Тарасов/Unsplash
31.07.2024
Фото:Сергей Тарасов/Unsplash
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