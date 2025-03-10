Популярные схемы недобросовестных «автоюристов» — не попадитесь

Юрист объяснил, как пользоваться юрпомощью, чтобы не потерять деньги

Михаил Спивак, руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству Т-Страхования, рассказывает о том, что нужно знать, обращаясь к автоюристам, как не попасться на уловку недобросовестного автоюриста, и что нужно знать, чтобы сберечь свои нервы и деньги.

Кто такие автоюристы и зачем они нужны

Многие автовладельцы рано или поздно сталкиваются с необходимостью обращения в страховую компанию после ДТП с другим автомобилистом. Казалось бы, процесс несложный: оформил документы, отправил в страховую и жди выплату или направление на ремонт. Но именно на этом этапе в игру могут вступить недобросовестные «автоюристы» – посредники, которые обещают помочь получить деньги со страховой быстро, без хлопот и «по максимуму», однако на деле они не столько защищают права клиента, сколько делают на нем деньги для себя.

Их обещания звучат привлекательно, но не все так просто. В России наряду с юристами, которые действительно помогают попавшим в аварийную ситуацию автовладельцам, есть и недобросовестные «автоюристы» – отдельная категория тех, кто зарабатывает не совсем честным путем, обещая юридическую помощь. Они используют лазейки в законах, отсутствие знаний среди водителей о процессе возмещения ущерба после ДТП, завышенные тарифы на свои услуги и психологическое давление, чтобы заработать на клиентах и страховых компаниях.

Разбираем, как именно это работает и на что обратить внимание, если вы решили согласиться на такую «помощь».

Как обманывают недобросовестные «автоюристы»

Дополнительные услуги по завышенным ценам

Некоторые «автоюристы» берут деньги за простые услуги, которые водитель может выполнить сам. Например, написание претензии в страховую компанию – задача, с которой справится любой, изучив пару образцов в интернете или даже просто обратившись в саму страховую компанию. Но вместо этого клиенту предлагают «правильную юридическую поддержку», запрашивая десятки тысяч рублей.

Для убедительности такая претензия превращается в многостраничный документ, заполненный выдержками из законов, половина из которых может не иметь отношения к делу.

Схема с договором цессии

Этот метод – один из самых популярных. Недобросовестные «автоюристы» зачастую имеют целую сеть собственных аварийных комиссаров, оценщиков, которые помогают реализовывать серые схемы.

Михаил Спивак, руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству Т-Страхования:

— На деле работает так – эти самые «автоюристы» или связанные с ними аварийные комиссары приезжают на место ДТП и предлагают «решить вопрос» быстро и без волокиты. Например, аварийный комиссар, пользуясь стрессовым состоянием автомобилиста, предлагает последнему «прямо сейчас» проехать в офис за получением возмещения, где ему дают подписать договор цессии, объясняя, что это документ для получения выплаты. В реальности же по этому договору потерпевший полностью передает автоюристу право требовать компенсацию со страховой компании. Взамен автомобилист сразу получает наличные – обычно 50–70% от той суммы, которую выплатила бы страхования компания, а вот про реальную сумму компенсации он зачастую даже не узнает.

Дальше «автоюрист» уже действует самостоятельно: обращается в страховую, искусственно завышает расходы (добавляя стоимость экспертизы, доставки документов, стоимость услуги того самого выехавшего на место ДТП аварийного комиссара и прочее), и в итоге получает полную сумму плюс дополнительные выплаты. Конечно же, все эти деньги он забирает себе и с реальным потерпевшим уже делиться не будет.

Как не потерять деньги при общении с «автоюристами»

Если вы попали в ДТП, важно действовать хладнокровно и не поддаваться на уловки.

Не спешите подписывать документы. Если вам предлагают «моментальные деньги» люди, которые явно не являются сотрудниками страховой компании и предлагают подписать договор цессии, сначала позвоните в страховую компанию или проконсультируйтесь с другим юристом.

Узнайте, что вам положено. Значительная часть автомобилистов не сталкиваются каждый день с процессом урегулирования убытков, чем активно пользуются недобросовестные «автоюристы»: они манипулируют незнанием клиентов, преувеличивая сложности получения выплат. На деле многие страховые компании упрощают процесс – например, многое можно сделать онлайн, не приезжая в их офис – достаточно загрузить фото с места ДТП в мобильное приложение, а дальше разобраться со всеми вопросами поможет персональный менеджер.

Не поддавайтесь на провокации. Если вам активно рассказывают, как сложно «выбить» из страховой компании выплату и как вы «годами будете ездить на разбитом автомобиле», настаивая при этом на подписании договора цессии, чтобы получить деньги сразу наличными, то вас хотят обмануть, чтобы потом получить настоящую выплату вместо вас.

«Автоюристы» и мошенничество

Иногда деятельность недобросовестных «автоюристов» выходит за рамки сомнительной, переходя в откровенно преступную. Подставные аварии, фиктивные повреждения, завышенные сметы – все это примеры страхового мошенничества, попадающие под статью 159 УК РФ.

Можно выделить две основные группы таких мошенников – автоподставщики и инсценировщики.

С автоподставщиками может столкнуться буквально каждый автолюбитель – этот вид мошенников часто встречается в городах с активным дорожным движением. Они ездят на автомобилях преимущественно премиальных марок, «выискивают» жертву в потоке и, пользуясь особенностями городского движения, при удобном случае «подставляют» свой автомобиль под автомобиль жертвы. Чаще всего это выглядит так, как будто бы жертва не уступила дорогу подставщику, и с точки зрения ПДД автоподставщик становится потерпевшим. А значит получает право на страховую выплату.

Многие наверняка читали пару лет назад о задержании в Москве целой банды автоподставщиков, которые «заработали» на выплатах более 100 миллионов рублей – они ездили по городу на нескольких дорогостоящих люксовых автомобилях Bentley и специально создавали аварийные ситуации на дорогах.

Инсценировщики немногим отличаются от предыдущей группы, только они уже не ездят по городу и не ищут жертву, а самостоятельно разбивают свои автомобили. Конечно же, в таких «схемах» участвует много людей, особенно активно используются так называемые «дропы» – люди, которым просто платят небольшие деньги за использование их документов для оформления на них автомобилей и ДТП с их участием.

Все подобные схемы попадают под статью 159.5 УК РФ (страховое мошенничество), с ними борются службы безопасности страховых компаний совместно с полицией.

Вывод

Если вы попали в ДТП, сначала уточните порядок действий и выплат у страховой компании и только потом принимайте решения.

В современных сервисах клиент может решить все вопросы напрямую, без посредников и без лишних трат.

«И напоследок – не спешите и обращайтесь к проверенным юристам. Если сомневаетесь – вызывайте полицию или проконсультируйтесь со своей страховой компанией», – советует эксперт Т-Страхования.

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Спокойных вам поездок!

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