Когда вызов ГАИ на место ДТП может обернуться для вас плохо

«За рулем» рассказал, как действовать сразу после ДТП в разных ситуациях

ДТП – это всегда стресс, застраховаться от которого невозможно. Увы, ни внушительный водительский стаж, ни крутая «начинка» машины, ни пресловутая «прокладка» между рулем и сиденьем от аварии не спасают. Ведь всегда найдется тот, кто может въехать в вас. Так что знать, как себя вести в этой ситуации, должен каждый. Иначе в нужный момент можно совершить весьма дорогостоящие ошибки.

Общие действия при ДТП

Первое, что нужно сделать в случае ДТП, – это оценить масштаб бедствия и постараться сохранить спокойствие. Важно помнить, что от вас зависит успешный (или не очень) исход ситуации. Для начала убедитесь, что все участники аварии в порядке, и при необходимости позвоните по номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Если никто не пострадал, выполните следующие шаги.

Включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки (тот самый красный треугольник). Напоминаем, что правила предписывают нам устанавливать его на расстоянии 15 метров от автомобиля в городе и 30 метров, если вы попали в аварию на трассе.

Соберите доказательства: сделайте фотографии места аварии, повреждений автомобилей и любых других важных деталей. Помните, что на фото должны быть хорошо видны не только повреждения автомобилей, но и окружающие вас объекты – фонари, кусты, деревья, дом, забор. Будет очень хорошо, если в кадр попадет табличка с адресом. Все это позволит инспекторам и страховщикам сделать вывод об истинных причинах возникновения ДТП.

Переместите автомобиль на обочину или в другое безопасное место, чтобы избежать дальнейших столкновений. Вопреки расхожему мнению, законом это не запрещено. И нет, никто вас за оставление места ДТП наказывать не будет. Сомневаетесь? Тогда прочитайте нашу статью, где мы подробно разобрали все ситуации, касающиеся этого правонарушения.

Не трогайте предметы, имеющие отношение к ДТП. Это могут быть осколки фар, части бампера, обломки дорожного ограждения и так далее. До приезда полиции оставьте все как есть.

Запишите имена, контактную информацию и номера страховых полисов всех участников ДТП. Особенно это актуально, когда в ДТП участвуют несколько автомобилей. Если дело дойдет до суда, эти люди могут помочь вам добиться компенсации с виновника аварии, если ОСАГО не покрыло весь ущерб.

Что делать, если у виновника ДТП нет ОСАГО

Если у виновника аварии нет страховки, это может вызвать дополнительные сложности – прежде всего, для самого виновника. За отсутствие страховки законом установлен штраф в размере 800 рублей (ст. 12.37 КоАП РФ). Штраф 500 рублей грозит собственнику автомобиля, который не вписал водителя, севшего за руль, в страховку с ограниченным количеством лиц.

Алгоритм действий в этом случае следующий.

Подтвердите отсутствие полиса ОСАГО. Попросите виновника показать документы, подтверждающие наличие или отсутствие страхования.

Запишите данные пассажиров и свидетелей происшествия. Это может понадобиться для дальнейшего разбирательства.

Сообщите об этом в полицию. Чаще всего, когда водители звонят сообщить об аварии, сотрудники ГАИ просят их оформить европротокол самостоятельно. Сразу скажите, что у виновника нет страховки – это избавит вас от лишних объяснений по телефону и ускорит приезд сотрудников полиции к месту аварии.

Обратитесь в свою страховую компанию. Если у вас есть каско, ваши шансы получить страховое возмещение возрастают. Но чтобы заявлять об этом со всей ответственностью, нужно читать условия конкретно вашего договора со страховщиками.

Если ущерб значительный, вам может понадобиться консультация юриста для подачи иска о возмещении ущерба в суд. Так что на всякий случай сохраните в телефонной книге пару контактов хороших юристов или хотя бы контакт круглосуточной службы бесплатной юридической помощи.

Что делать, если виновник – вы и у вас нет ОСАГО

Сразу оговоримся: «по-быстрому» оформить ОСАГО после ДТП, чтобы урегулировать вопрос с выплатами с помощью страховой, не получится. Страховка начинает действовать на следующий день после покупки полиса, а в случае с электронной версией потребуется три дня.

В интернете можно найти фирмы, которые предлагают экспресс-полис ОСАГО, оформленный «задним числом», но предъявление вами такого полиса инспектору может быть квалифицировано как мошенничество. За это законом предусмотрен административный штраф, размер которого может достигать 80 тысяч рублей (ч.5 ст. 327 УК РФ). Лишение свободы как мера наказания применяется в редких случаях, если в суде удается доказать, что водитель сам подделал полис.

Тем более не советуем предъявлять такой полис в страховую компанию для получения выплат. В этом случае возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 159.5 УК РФ. Наказание – штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Если у водителя, виновного в ДТП, нет полиса ОСАГО, его действия будут следующими.

Необходимо признать свою вину и ни в коем случае не пытаться скрыться с места аварии.

Сообщите правоохранительным органам о ДТП, чтобы те прибыли на место и оформили протокол. Приготовьтесь получить штраф за отсутствие страховки и за нарушение ПДД, которое привело к аварии.

По возможности, соберите информацию о свидетелях происшествия. Это может помочь в дальнейшем, если придется судиться с пострадавшей стороной.

В случае причинения серьезных травм другим участникам аварии или крупного ущерба автомобилю пострадавшего/пострадавших, обратитесь к юристу для защиты своих прав.

Когда вызывать ГАИ, а когда оформлять ДТП самостоятельно

Вызывать ГАИ нужно не всегда. Напомним, что водителям, которые обращаются к сотрудникам ДПС из-за мелкой аварии, грозит штраф 1000 рублей (КоАП РФ, статья 12.27). На практике такую меру полицейские применяют не всегда, но испытывать удачу не стоит. Как знать, вдруг инспектор решит не делать поблажку именно сегодня.

Когда нужно вызывать ГАИ:

если есть пострадавшие или серьезные повреждения автомобилей;

если виновник ДТП не согласен с вашей версией событий;

если отсутствуют документы у одного из участников (например, водитель не может предоставить полис ОСАГО);

если произошел наезд на пешехода;

если ДТП спорное, но были свидетели, которые могут подтвердить вашу позицию.

Когда можно оформить ДТП самостоятельно:

если в ДТП участвовало не более двух автомобилей;

если обошлось без пострадавших и обе стороны согласны с деталями аварии;

если сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей;

если оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО;

если вы можете утверждать, что травм и серьезных повреждений в результате ДТП нет.

Зная, как себя вести в случае ДТП, вы точно будете увереннее на дороге. Да, правильное поведение при аварии не починит разбитый бампер и уж точно не вернет потраченные нервные клетки. Зато оно поможет «выключить» панику, а также избежать проблем с законом и, в принципе, решить многие вопросы, связанные с аварией, гораздо быстрее.

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