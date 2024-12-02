7 главных зимних ошибок автомобилистов — не повторяйте их

«За рулем» дал 7 простых советов по вождению в морозы, снег и гололед

Управлять даже самым современным автомобилем с приходом зимы становится сложнее. И те ситуации на дороге, о которых летом мы не задумываемся, зимой становятся вполне реальными. К тому же снег и мороз затрудняют запуск двигателя и выезд с парковки. Но есть ряд хитростей, которые облегчат вам жизнь.

1. Паркуемся правильно

Кругом сугробы. Вы приехали к месту парковки и собираетесь оставить машину на некоторое время. Не торопитесь глушить двигатель. Помогите своему автомобилю сделать в снегу тропинку для более легкого выезда с места стоянки.

Для этого покатайтесь взад-вперед на полметра-метр. Тем самым вы утрамбуете колесами снег, и затем вам будет проще выехать с парковочного места.

2. Куда поворачивать руль

Когда на скользкой дороге понесло на встречную полосу, начинающие водители теряются и не знают, в какую сторону нужно повернуть рулевое колесо, чтобы вернуться в свою полосу, вспоминая, передний привод у их автомобиля или полный.

Привод машины, на самом деле, не имеет значения. В случае скольжения поворачивать руль следует в сторону нужного вам направления движения. В этой ситуации можно смело довериться своим инстинктам.

3. Не прижимайтесь и не спешите

Не забывайте, что кроме вас на дороге есть другие водители, которым зимой управлять автомобилем тоже труднее.

Рекомендации в этом случае самые простые. Зимой снизьте скорость вождения на 10 км/ч по сравнению с летней. Увеличьте дистанцию до других участников дорожного движения. Никаких резких разгонов и торможений. Последствия могут оказаться весьма печальными.

4. Когда зимой можно давить педаль газа в пол

Только в одном случае. Ночью ударил сильный мороз, а утром современный впрысковой двигатель вашего автомобиля не захотел запускаться. После второй-третьей попытки уже чувствуется запах бензина, а старта все равно нет.

Насиловать стартер в этой ситуации бесполезно. А вот запах бензина подскажет, что свечи зажигания залиты. Но запустить двигатель все еще можно.

Вдавливаем педаль газа пол – неожиданно, но при этом подача топлива в цилиндры во время пуска перекрывается. После такой продувки и просушки свечей можно пробовать запускать двигатель.

5. «Сим-сим, откройся!»

Если днем или вечером была слякоть с дождем, а ночью ударил мороз, то утром следующего дня двери машины могут и не открыться – уплотнители примерзли к металлу.

Этого можно избежать, если перед наступлением холодов смазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Ну а если этого не сделали и двери все же примерзли, то можно попробовать разрушить лед, навалившись на дверь весом своего тела. Часто такой метод оказывается эффективным.

Если у вас универсал, хэтчбек или кроссовер и удалось открыть дверь багажника, то можно забираться машину ползком.

Еще один действенный способ открытия примерзших дверей ― это полить их теплой незамерзайкой, если такая окажется под рукой. Наиболее отчаявшиеся водители спешат домой за чайником с кипятком. Только в этом случае необходимо учитывать, что кипяток на морозе быстро остывает, и если такой метод не поможет открыть двери, то замерзшая вода усугубит ситуацию.

6. Если щетки прихватило

Заморозки могут парализовать работу любых систем. Щетки стеклоочистителя – не исключение. Можно попасть внутрь салона, открыв примерзшие двери, с трудом запустить двигатель, но ехать все равно будет невозможно по причине примерзших к стеклу щеток. Сдвинуть их с места мощности моторчика не хватит, а вот предохранители могут перегореть.

Освободить щетки можно при помощи скребка или специальной автохимии. А еще можно подождать, пока лобовое стекло прогреется от поступающего в салон теплого воздуха, но на это уйдет немало времени.

7. Не повредите ветровое стекло

Многие автовладельцы для ускорения прогрева двигателя не спешат включать обдув салона. Пока машина греется, водитель может в это время не сидеть в машине, а закрывать гараж или разгребать снег для выезда.

После прогрева двигателя он садится в машину, включает печку и направляете дефлекторы обдува на ветровое стекло. В этом случае от резкого перепада температур стекло может не выдержать и треснуть.

Если бы до этого обдув работал, то риска повреждения лобового стекла не возникло бы. Чтобы уберечь стекло, не направляйте на него сразу поток горячего воздуха. Лучше всего развернуть дефлекторы на салон или включить печку на малых оборотах сразу после пуска мотора.

«За рулем» рассказал, какая щетка для снега будет действительно удобной зимой.

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