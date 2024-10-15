Оставил место ДТП — меня накажут? Да, но не всегда

«За рулем» объяснил, когда водителю ничего не грозит за отъезд с места аварии

Пару лет назад я попала в ДТП, причем при весьма нелепых обстоятельствах. На светофоре в мою машину врезалась Toyota Prius. Причем девушка за рулем «японки» даже и не подумала остановиться, чтобы оформить ДТП. Секунда – и вот она уже дала по газам, чтобы скрыться в клубах дыма. И это, кстати, отнюдь не метафора. Дыма, а вернее пара, было действительно много, ведь в результате аварии у Toyota был серьезно поврежден радиатор.

Очевидно, виновница ДТП не знала, что с пробитым радиатором далеко не уедешь, так что вынужденная остановка за ближайшим поворотом повергла ее в шок. Там (за поворотом и в шоке) ее и нашли спустя какое-то время прибывшие на место сотрудники ДПС. Составили ли на нее административный материал за оставление места аварии? – Нет. Законно ли это? – Еще как. А вот почему именно, мы сейчас с вами разберемся.

Что грозит за оставление места ДТП

Для начала немного углубимся в теорию вопроса. Оставление места ДТП является одним из грубейших нарушений со стороны водителя. Согласно ПДД (см. п. 2.5 раздела «Общие обязанности водителей»), если вы попали в аварию, вы обязаны предпринять следующие шаги:

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство;

включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

соблюдать меры предосторожности при нахождении на проезжей части.

Покидать место аварии до приезда инспекторов или до того, как вы оформили европротокол, нельзя. В противном случае вам могут грозить серьезные последствия, описанные в ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ:

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Но такое наказание предусмотрено только в том случае, если в результате ДТП никто не пострадал. А вот если участники аварии получили серьезные травмы или даже есть погибшие, то оставление места ДТП будет квалифицироваться уже не как административное, а как уголовное преступление. За него по ст. 264 УК РФ наказание может варьироваться в зависимости от тяжести деяния: