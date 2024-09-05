Страховки не хватило на ремонт после ДТП? Спокойно! Варианты есть

«За рулем» помог разобраться в разногласиях со страховой компанией после ДТП

В редакцию «За рулем» обратился наш читатель Рустем. Мужчина попал в неприятную, но весьма распространенную историю – выплата по ОСАГО не покрыла стоимость ремонта автомобиля после ДТП:

Здравствуйте, прошу помочь в ситуации. Происходит ДТП, виновник вину признает, моя страховая компания оповещает меня о том, что она не сможет направить меня на СТО, и предлагает возместить ущерб деньгами. Далее она выплачивает 200 тысяч рублей и считает свои обязательства выполненными. А реальный ущерб составил 500 тысяч. На мои возражения, что этой суммы на восстановление не хватит, страховая предложила мне взыскать недостающие средства с виновника. В связи с этим вопрос: как заставить страховую компанию выплатить полную сумму либо направить автомобиль на ремонт в сервис?

Мы составили памятку о том, как поступать, если вы оказались на месте Рустема. Помогли нам в этом юрист и участники рынка автострахования. В этой истории нет плохих или хороших героев – есть закон, который регламентирует необходимый порядок действий. Рассказываем о сложных бюрократических процедурах простым языком.

Из чего складывается стоимость ОСАГО

ОСАГО является обязательным видом страхования, а цены на полисы и размеры выплат регулируются государством. Стоимость ОСАГО определяется как произведение базовой ставки и различных коэффициентов, таких как возраст и стаж автомобилиста, регион его проживания, а также коэффициент бонус-малус (иначе говоря, уровень аварийности водителя).

Михаил Алексеев, руководитель управления методологии блока андеррайтинга Страхового Дома ВСК:

– Данный подход позволяет формировать справедливую стоимость полиса: для аккуратных водителей он обходится дешевле, для часто попадающих в ДТП – дороже. В течение последних нескольких лет средняя стоимость ОСАГО снижается, поскольку более 93% российских автомобилистов получают регулярные скидки за аккуратное вождение.

Также страховые компании закладывают средний размер выплаты в тарифы по «автогражданке», однако в совокупности с остальными факторами это не оказывает существенного влияния на потребителей. Например, в этом году полис ОСАГО стал дешевле, несмотря на то, что средняя выплата увеличилась на 11% из-за подорожания запчастей.

Какую выплату можно получить по ОСАГО

Максимальная компенсация вреда имуществу по ОСАГО в 2024 году составляет 400 000 рублей, а лимит в случае причинения вреда жизни и здоровью участников ДТП – 500 000 рублей.

Размер максимальной компенсации при оформлении ДТП по европротоколу зависит от наличия разногласий между участниками аварии и фотографий повреждений:

Ситуация Результат Есть фото, нет разногласий Выплата до 400 000 рублей Есть фото, есть разногласия Выплата до 100 000 рублей Нет фото, нет разногласий Выплата до 100 000 рублей Нет фото, есть разногласия Нельзя оформлять европротокол – вызывайте ГИБДД

Страховая компания вправе предложить вам ремонт автомобиля или денежную компенсацию. Последняя для автомобилистов предпочтительнее, ведь она не принуждает к ремонту. По данным опроса Финансового университета при Правительстве РФ, опубликованного ТАСС, 32% респондентов признавались, что ремонт они делать не будут, а полученные по ОСАГО деньги используют на другие цели. Почти 70% говорили, что отремонтируют машину, но позже. И лишь 19% высказались за ремонт сразу после ДТП.

До недавнего времени именно ремонт оставался приоритетной формой страхового возмещения по ОСАГО. Но все изменилось в 2022 году, когда начались сложности с доставкой импортных автозапчастей. Владельцы автосервисов быстро поняли, что теперь им невыгодно работать с пострадавшими автомобилистами – непонятно, когда придут детали: никто не отменял неустойку за то, что работа не выполнена в срок.

По закону «Об ОСАГО» сервисмены обязаны осуществить ремонт в 30-дневный срок. В противной случае, начиная с 31-го дня, автосервис будет выплачивать 0,5-1% пени от стоимости ремонтных работ владельцу автомобиля за каждый просроченный день (согласно Закону о защите прав потребителей).

Иными словами, ремонтировать машины после ДТП теперь чаще всего невыгодно ни владельцам, ни автосервисам. Так что дальше мы будем говорить только о страховом возмещении, подразумевая определенную денежную сумму – выплату от страховой компании по ОСАГО.

От чего зависит выплата по ОСАГО

По данным аналитического агентства «Автостат», средняя выплата по ОСАГО в июне 2024 года составила 99 897 рублей, что на 13% выше показателя годичной давности (88 641 рубль). На размер компенсации влияет несколько факторов.

Степень урона – объем повреждений фиксируется сразу после ДТП. Особенно важно указать весь объем причиненного ущерба при составлении европротокола, ведь его вы заполняете самостоятельно. Когда на место ДТП приезжает инспектор, он фиксирует все повреждения в протоколе и нередко делает приписку «Возможны скрытые повреждения».

Стоимость деталей – определяется по справочникам Российского союза автостраховщиков. Кстати, вы сами можете узнать стоимость той или иной детали на сайте РСА.

Степень износа автозапчастей – страховая выплачивает вам деньги исходя из стоимости деталей с учетом их износа. Из-за этого денег на ремонт может не хватить, ведь в сервисе вам будут ставить новые детали, которые стоят дороже.

Из-за проблем с логистикой автозапчастей для иномарок в сентябре 2022 года Центробанк разрешил не учитывать при расчете ущерба стоимость запчастей-оригиналов, если фактически на рынке они не представлены. Так что страховая может посчитать ущерб по цене аналогов. Это и становится чаще всего причиной разногласий между автомобилистами и страховщиками.

Страховая платит из расчета стоимости запчастей-аналогов, а сервис считает стоимость запчастей-оригиналов. В итоге может получиться серьезная разница в суммах, которая порой достигает нескольких десятков процентов.

Комментарий РСА:

– Справочники средней стоимости запасных частей, нормо-часа работ и материалов, которые выпускает РСА, формируются на основании сбора цен на рынке, поэтому соответствие текущим рыночным ценам на ремонт и запчасти имеется. Актуализированные версии справочников выпускаются не реже чем один раз в три месяца.

При этом надо учесть, что расчет стоимости ремонта поврежденного автомобиля должен производиться на дату ДТП. Соответственно, при расчете, выполненном сегодня, будут использованы цены не из самой новой версии справочников, а из той версии, которая действовала на дату ДТП. И если по каким-то своим причинам потерпевший заявил о страховом случае через значительное время после ДТП, а цены за это время выросли, то он, возможно, будет недоволен размером полученной им выплаты. Однако ситуация именно такова, проводить расчет именно так предписывает единая методика, утвержденная Банком России.

Когда в выплате по ОСАГО могут отказать

Причины, на основании которых страховщик вправе отказать в выплате, не так много. И лучше знать их до того, как произошло ДТП. Итак, в выплате вам откажут, если…

У вас в принципе не было полиса ОСАГО (нет полиса – нет выплаты).

Срок действия вашего полиса истек – запомните дату окончания срока действия вашего полиса, а лучше создайте напоминание в телефоне. Гораздо приятнее, когда о «просрочке» вам сообщает смартфон, а не инспектор ГАИ.

Ваш полис оказался поддельным – такое бывает в случае покупки полиса не напрямую у страховой компании, а через посредников. Например, на различных фишинговых сайтах, где орудуют мошенники.

Вы не вписаны в страховку – если автомобиль будет водить несколько человек, приобретите мультистраховку с неограниченным количеством допущенных к управлению водителей.

В момент ДТП вы были пьяны – пострадавшая сторона свои деньги получит. Но потом ваша страховая выставит счет на ту же сумму непосредственно вам. Это называется регрессный иск. А ведь еще и 30 000 рублей штрафа заплатить придется, и лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 КОАП РФ).

Вы превысили лимит – мы уже говорили о том, что максимальная сумма выплат по ОСАГО составляет 400 000 рублей. Если речь о европротоколе, в некоторых случаях эта сумма сокращается до 100 000 рублей.

Если вы решили обогатиться за счет страховой, то это мошенничество. Одни пытаются «накрутить» размер ущерба, другие готовы даже инсценировать ДТП. Если факт обмана вскроется, отказ в выплате – самое благоприятное из возможных последствий.

Комментарий РСА:

– Большая часть страховых случаев по ОСАГО урегулируется по прямому возмещению убытков (ПВУ), то есть когда потерпевший обращается за возмещением не к страховщику виновника, а к своему страховщику ОСАГО. Но для этого необходимо, чтобы ответственность обоих участников ДТП была застрахована по ОСАГО.

В случае оформления документов о ДТП по европротоколу основная часть отказов в выплате страхового возмещения вызвана тем, что в полученных страховщиком документах не отражен факт того, что ответственность обоих участников ДТП застрахована по ОСАГО. Например, у кого-то из участников ДТП закончился срок действия его договора или вообще нет полиса ОСАГО. Или в одном из полисов указаны идентификационные данные не того автомобиля, который попал в ДТП – это либо случайная ошибка в полисе, либо недобросовестный страховой агент схитрил при оформлении полиса и выдал автовладельцу полис, в котором указан не тот автомобиль и при этом занижена стоимость полиса.

Подчеркнем, что если, например, потерпевший не представляет страховщику поврежденный автомобиль для осмотра, то этим он нарушает требования Правил ОСАГО, но отказа на этом основании быть не может, хотя срок принятия страховщиком решения о выплате может быть продлен (не более чем на 20 календарных дней). Доля отказов при урегулировании в рамках ПВУ, в среднем, не превышает 2,7-3%.

Что делать, если страховая занизила выплату по ОСАГО

Ситуация, когда владельца автомобиля не устраивает сумма страхового возмещения, – не такая уж и редкость. Однако мало кто решается с этим что-то делать. А ведь алгоритм действий есть, и он довольно простой:

1. Обращаемся в страховую компанию с заявлением, в котором просим предоставить нам акт о страховом случае. Просим также приложить к нему акт осмотра поврежденного автомобиля и заключение экспертизы, которую проводила страховая.

2. Если сумма, указанная в экспертизе, по-прежнему не устраивает, направляем страховой компании досудебную претензию, в которой сообщаем, что с начисленной суммой мы не согласны. Подать претензию лучше непосредственно в офисе страховой компании или отправить ее заказным письмом. На рассмотрение отводится не более 30 дней. Обратите внимание, что пропускать этот пункт и переходить сразу к следующему нельзя.

3. Если со страховой урегулировать вопрос не получилось, можно обратиться к финансовому уполномоченному при Банке России. Сделать это можно на официальном сайте Банка. Подача заявления бесплатная, а решение финансового уполномоченного равносильно решению суда – проигнорировать его страховая не может. Решение финансового уполномоченного приобретает юридическую силу через 10 дней.

4. Если на предыдущем шаге вы все еще не удовлетворены суммой, выплаченной вам на ремонт автомобиля, настала пора обратиться в суд. Но помните, что если вы ранее обращались к финансовому уполномоченному, подать заявление в суд нужно не позднее 30 дней с момента вступления в силу решения финансового уполномоченного. К слову, решение омбудсмена тоже можно оспорить.

5. Если суд ваш иск удовлетворит, на основании решения суда будет подготовлен исполнительный лист для направления судебным приставам. Далее приставы обяжут страховую компанию возместить вам недостающую разницу, а вместе с тем – расходы на проведенную вами до этого независимую экспертизу.

Если сумма ущерба выше лимита по ОСАГО

Согласно позиции Верховного суда РФ, потерпевший вправе взыскать с виновника ДТП недостающую разницу для осуществления ремонта автомобиля. Данная сумма рассчитывается без учета износа деталей автомобиля при условии, что размер фактически понесенного ущерба больше страхового возмещения (то есть 400 000 рублей. – Прим. ред.).

Если ремонт дорогостоящий, что подтверждается независимой экспертизой, вы получаете от страховой компании максимальную сумму компенсации, а оставшуюся сумму взыскиваете напрямую с виновника ДТП.

Сергей Радько, автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора»:

– В принципе, это история не сложная. Вы делаете оценку ущерба в любой специализированной компании и определяете стоимость ремонта автомобиля без учета износа. Далее разницу взыскиваете с непосредственного причинителя вреда через суд. Ущерб, как правило, получается довольно приличный, поэтому разницу здесь вполне можно довзыскать.

Виновник может заявить в суде ходатайство о проведении судебной экспертизы на предмет установления реального ущерба при ДТП с учетом износа. Как правило, суд такое ходатайство удовлетворяет и взыскивает с виновника средства с учетом этой экспертизы. Однако для виновника это невыгодно. Все потому, что эксперты, поняв, как велик спрос на их услуги, стали цены задирать.

Если досудебная экспертиза, к примеру, стоит 5-10 тысяч рублей, то судебная уже в разы дороже. Буквально на днях эксперты затребовали с моего клиента 90 тысяч рублей. И это при том, что машину они, как в случае с досудебной экспертизой, не осматривают. Они делают оценку на основании заключения предыдущей экспертизы – вносят поправки на несколько тысяч рублей, и все.

Таким образом, благодаря экспертизе ответчик снизит сумму ущерба, условно, на 50 тысяч рублей, но сама она обойдется в те же 50-90 тысяч рублей. В итоге получается, что делать судебную экспертизу ответчику невыгодно, а если она не сделана, у суда нет оснований не доверять экспертизе, которая предоставлена потерпевшим. И он благополучно взыскивает разницу между страховой суммой с учетом износа и результатом экспертизы без учета износа.

Какая страховка лучше

У каждой страховки есть свой лимит, которого, увы, в какой-то момент может не хватить для того, чтобы полностью покрыть ущерб после ДТП. Особенно это актуально сейчас, когда средняя цена нового автомобиля в России составляет 3,35 миллиона рублей, а машины с пробегом – 1,35 миллиона (данные на 1 июня 2024 года. – Прим. ред.). При этом запчасти становятся все дороже. К примеру, за этот год они уже успели вырасти в цене в среднем на 13%.

Нужно ли тогда вообще покупать страховку? Безусловно, да. Как минимум потому, что ОСАГО даже расшифровывается как «обязательное страхование автогражданской ответственности». То есть это – «базовая комплектация» для любого автомобиля. А вот дальше уже начинаются «допы» в виде каско.

Каско, в зависимости от стоимости, может покрывать несколько видов рисков: повреждение автомобиля в результате ДТП, ущерб вследствие форс-мажорных обстоятельств (потоп или пожар), а также угон, полная гибель машины (тотал) и так далее.

То есть, все как всегда: хотите «подстелить соломки» – придется заплатить. И чем этой самой соломки больше, тем выше будет цена. Не хотите? Тогда покупайте ОСАГО. Но есть и золотая середина, на которую указывает Сергей Радько:

– Существует так называемое «усеченное каско». В отличие от обычного оно перекрывает причинение ущерба в случае отсутствия ОСАГО у вашего оппонента. Это сейчас очень серьезная проблема – по разным оценкам, до 10% автомобилей не застрахованы в принципе, у некоторых водителей полис сомнительный. Допустим, если по ОСАГО застрахован автомобиль такси, а в полисе соответствующей отметки нет, страховая в выплате откажет. Такая же ситуация складывается, если машина эксплуатируется с прицепом, не имея соответствующей отметки в полисе.

«Усеченное» каско работает, если у вашего оппонента ОСАГО нет, а у вас есть. Но, опять же, только при наличии вины второго участника ДТП. Другие риски страховка не покрывает. Полис такого типа помогает решить насущную проблему и стоит на порядок дешевле любого каско – в среднем 15-20 тысяч рублей (без учета стоимости ОСАГО, покупать которое надо обязательно. – Прим. ред.). Это такой усредненный вариант, который дает вам хоть какие-то гарантии.

Итог

1. По ОСАГО ущерб возмещают либо ремонтом, либо деньгами. Но сейчас страховые, как правило, прибегают ко второму варианту.

2. Чаще всего разногласия по поводу размера выплаты по ОСАГО возникают потому, что страховая платит из расчета стоимости запчастей-аналогов, а сервисмены во время ремонта считают стоимость запчастей-оригиналов.

3. Если вы считаете, что страховая занизила сумму выплаты, вы можете самостоятельно провести независимую экспертизу, направить страховой компании досудебную претензию, обратиться к страховому омбудсмену и подать в суд.

4. Если лимита по ОСАГО не хватило на ремонт автомобиля, потерпевший вправе взыскать с виновника ДТП недостающую разницу через суд.

5. Оптимальный формат страхования сегодня – ОСАГО плюс «усеченное» каско. Такая страховка покроет ущерб при наличии вины второго участника в ДТП, у которого по каким-то причинам нет ОСАГО.

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