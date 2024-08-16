177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер
Зимой мы познакомились с первенцем собственной марки белорусского завода Белджи. Дорестайлинговый Geely Coolray переименовали в Belgee X50 и выпустили на российский рынок параллельно с обновленным Кулреем. Разумеется, с соответствующей разницей в цене. Второй моделью стал кроссовер Х70, в оригинале – Geely Atlas Pro.
Geely и Belgee
Между моделями Х50 и Coolray разница минимальна. Потому что исходная модель Geely прошла всего лишь плановый рестайлинг, которые не подразумевает масштабных изменений. Х70 и Atlas разные во всем, ведь китайская модель сменила поколение. «Семидесятка» представляет собой старый Atlas Pro, тогда как под брендом Geely продается абсолютно новый Atlas.
Внешность Belgee X70
Превращая кроссовер в Belgee X70, белорусы поменяли эмблемы и колесные диски. Всё. Даже палитра окраски кузова прежняя – те же пять цветов, включая яркий красный металлик. Горевать не стоит: дизайн еще не устарел.
Салон и агрегаты Belgee X70
Нет отличий и в интерьере с оснащением. Силовые установки тоже знакомы по Geely Atlas Pro. Переднеприводные версии – 150-сильные, с классическим 6-ступенчатым автоматом. Полноприводные Х70 располагают 177-сильным мотором, преселективным роботом и микрогибридным довеском. Последний не умеет возить машину только на электричестве. Его работа – чуть раньше глушить ДВС перед светофорами и слегка помогать при разгоне.
Локализация Belgee X70
На Белджи сваривают и окрашивают кузов, но все детали и даже лакокрасочные материалы пока китайские. Из компонентов местного производства – стекла (российские Fuyao), аккумуляторы (российский «Аком» или белорусский «Зубр»), шины («Белшина») и литые диски (российский «Скад»). Причем на выданных для теста Х70 из первых партий резина и батареи были еще китайскими.
Каким будет Belgee X70 в дальнейшем
Разумеется, на первом месте увеличение доли российских и белорусских узлов. Вынашивают планы локализовать штамповку и производство двигателей. На подходе освоение широкой номенклатуры пластиковых деталей (бамперы, спойлер, бензобак, элементы отделки салона), оптики, проводки, сидений.
В более отдаленной перспективе – внесение изменений в конструкцию. Согласно условиям приобретенной лицензии, Белджи имеет на это право без согласования с китайской стороной. Поэтому в теории модели Belgee могут сменить агрегаты или пройти собственный рестайлинг.
Цены Belgee X70
С момента старта продаж Belgee X70 на российском рынке прошел всего месяц, а модель уже успела подорожать на 15 тысяч рублей. Переднеприводные версии стоят 2,61-2,73 млн рублей, машины с шильдиком AWD (полный привод) – 2,91-3,21 млн.
Atlas Pro, остатки которых еще есть у российских дилеров, стоят дороже – на 164-194 тысяч рублей.
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