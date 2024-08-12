Кроссовер за 2,2 млн: база почти 3 метра, камеры, подогревы... Но есть и минусы

Эксперт «За рулем» испытал кроссовер SWM G01 калининградской сборки

Компания SWM изначально была образована в Италии и с 1971 по 1984 годы выпускала мотоциклы. Китайцы приобрели и оживили бренд в 2014 году, причем выпускают под ним и мотоциклы, и автомобили. Для российского рынка кроссовер SWM G01 собирают на калининградском Автоторе.

Плюсы SWM G01

Габариты SWM G01

При длине 4610 мм G01 относится к среднеразмерным кроссоверам. Машина отличается еще и растянутой до 2750 мм колесной базой, из-за которой профиль смотрится несколько непропорционально. Для сравнения: аналогичные параметры Хавейла М6 – 4664 и 2680 мм. Зато в салоне SWM G01 очень просторно.

Оснащение SWM G01

SWM предлагает неплохой набор опций для своего кроссовера. У него светодиодный ближний свет, панорамная крыша, климат- и круиз-контроль, четыре подушки безопасности, система стабилизации, электроскладывание зеркал, кожаный салон, бесключевой доступ. Медиасистема на Android имеет доступ в интернет и предустановленные сервисы Яндекса, а также дает возможность скачивать любые приложения.

Приборная панель – типовая для сегодняшнего дня. Руль регулируется только по углу наклона.

Цена SWM G01

Комплектаций у «ноль-первого» три, от 2,18 млн до 2,22 млн рублей. На нашем нынешнем рынке столько обычно стоят кроссоверы классом ниже. Небольшой разброс цен (всего 40 тысяч) объясняется небольшими отличиями в оснащении. В «базе» обогревается только сиденье водителя, в среднем уровне оснащения – все сиденья, в топовом – еще и обод рулевого колеса.

Багажник маловат, что стало следствием растянутой базы. Но спинка заднего дивана, складываясь, образует с полом багажника ровную поверхность.

Минусы SWM G01

Ездовые настройки SWM G01

Создается впечатление, что работа мотора и коробки передач SWM G01 не до конца согласованы. Преселективный робот переключается неспешно, от чего кроссовер не кажется динамичным.

То есть, над настройками производителю стоит поработать еще, чтобы двигатель и коробка лучше понимали друг друга, а отклик на нажатие на педаль газа был более привычным для потребителя.

Интересно также, что впрыск распределенный, степень сжатия 9,0, а бензин предписан АИ-95. Обычно у «китайцев» все наоборот. Но такой подход лишь на пользу – заправлять современные автомобили 92-м бензином не стоит, даже если их производитель это допускает.

У SWM G01 есть модификация G01F. Она отличается более агрессивным обвесом кузова и более богатой комплектацией, но при этом дороже – 2,4 млн рублей.

Сбои электроники SWM G01

Работа систем тоже вызывает вопросы. Следует доработать разметку камеры заднего вида, так как она порой отключается. Сама камера имеет не самое высокое разрешение, а картинка просится чуть посветлее. Не самая хорошая читаемость и у дисплея климат-контроля.

SWM – неизвестная марка

Кузов и салон SWM пестрят итальянскими триколорами. Но итальянского в машине больше ничего нет. Кроме того, о связи SWM с Италией в России знают единицы, и акцент на этом можно было бы и не делать. А вот понятие добротного китайского автомобиля уже начало появляться.

Вывод

Будь SWM G01 единственным на нашем рынке предложением с таким сочетанием габаритов, опций и цены, он имел бы шансы на успех. Но пока у кроссовера есть недоработки, требующие исправления. И это, в основном, вопрос корректировки программного обеспечения, которым можно будет прошить и уже реализованные машины.

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