Кроссовер за 2,2 млн: база почти 3 метра, камеры, подогревы... Но есть и минусы
Компания SWM изначально была образована в Италии и с 1971 по 1984 годы выпускала мотоциклы. Китайцы приобрели и оживили бренд в 2014 году, причем выпускают под ним и мотоциклы, и автомобили. Для российского рынка кроссовер SWM G01 собирают на калининградском Автоторе.
Плюсы SWM G01
Габариты SWM G01
При длине 4610 мм G01 относится к среднеразмерным кроссоверам. Машина отличается еще и растянутой до 2750 мм колесной базой, из-за которой профиль смотрится несколько непропорционально. Для сравнения: аналогичные параметры Хавейла М6 – 4664 и 2680 мм. Зато в салоне SWM G01 очень просторно.
Оснащение SWM G01
SWM предлагает неплохой набор опций для своего кроссовера. У него светодиодный ближний свет, панорамная крыша, климат- и круиз-контроль, четыре подушки безопасности, система стабилизации, электроскладывание зеркал, кожаный салон, бесключевой доступ. Медиасистема на Android имеет доступ в интернет и предустановленные сервисы Яндекса, а также дает возможность скачивать любые приложения.
Цена SWM G01
Комплектаций у «ноль-первого» три, от 2,18 млн до 2,22 млн рублей. На нашем нынешнем рынке столько обычно стоят кроссоверы классом ниже. Небольшой разброс цен (всего 40 тысяч) объясняется небольшими отличиями в оснащении. В «базе» обогревается только сиденье водителя, в среднем уровне оснащения – все сиденья, в топовом – еще и обод рулевого колеса.
Минусы SWM G01
Ездовые настройки SWM G01
Создается впечатление, что работа мотора и коробки передач SWM G01 не до конца согласованы. Преселективный робот переключается неспешно, от чего кроссовер не кажется динамичным.
То есть, над настройками производителю стоит поработать еще, чтобы двигатель и коробка лучше понимали друг друга, а отклик на нажатие на педаль газа был более привычным для потребителя.
Интересно также, что впрыск распределенный, степень сжатия 9,0, а бензин предписан АИ-95. Обычно у «китайцев» все наоборот. Но такой подход лишь на пользу – заправлять современные автомобили 92-м бензином не стоит, даже если их производитель это допускает.
Сбои электроники SWM G01
Работа систем тоже вызывает вопросы. Следует доработать разметку камеры заднего вида, так как она порой отключается. Сама камера имеет не самое высокое разрешение, а картинка просится чуть посветлее. Не самая хорошая читаемость и у дисплея климат-контроля.
SWM – неизвестная марка
Кузов и салон SWM пестрят итальянскими триколорами. Но итальянского в машине больше ничего нет. Кроме того, о связи SWM с Италией в России знают единицы, и акцент на этом можно было бы и не делать. А вот понятие добротного китайского автомобиля уже начало появляться.
Вывод
Будь SWM G01 единственным на нашем рынке предложением с таким сочетанием габаритов, опций и цены, он имел бы шансы на успех. Но пока у кроссовера есть недоработки, требующие исправления. И это, в основном, вопрос корректировки программного обеспечения, которым можно будет прошить и уже реализованные машины.
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