Обновился и подешевел на 400 тысяч: первый тест кроссовера из Калуги

«За рулем» испытал Citroen C5 Aircross 2024 стоимостью в 3,9 млн

Этот Citroen – российского производства. Хотя точнее – российской сборки по технологии SKD4: окрашенные кузова и остальные комплектующие приходят из Китая (откуда же еще).

Нет-нет, речь не идет об официальном возвращении компании Citroen в Россию. Работает обходная схема, которая на ближайшее время станет у нас едва ли не основной.

Просто аренда

Производством и продажей Ситроенов занимается компания «Автомобильные технологии» (АТ), за которой стоит крупный российский инвестор. Именно АТ закупает в Китае машинокомплекты, привозит их в Россию, арендует у завода ПСМА Рус в Калуге производственные мощности, осуществляет сборку, оформляет ОТТС и, наконец, продает эти автомобили через действующих дилеров Peugeot-Citroen.

Производство ведут по методу SKD4: машины собирают с голого окрашенного кузова. Всего набирается 800 групп компонентов и 1700 деталей.

Citroen C5 Aircross. Цена в России от 3 899 000 ₽. Баланс шасси близок к идеальному.

К слову, точно такие же Ситроены продаются и в Европе – поскольку C5 Aircross везут в Европу из Китая! Именно наличие европейских сертификатов на C5 Aircross позволило резко сократить временные затраты на его сертификацию в России.

Впрочем, покупателей все эти подробности мало интересуют: главное, что это Citroen – и сделан он в России! Даже если из российского в С5 пока только воздух в шинах и бензин.

Простые на вид передние сиденья на деле удобны. Очень располагает комбинированная обивка с синей кожей. Бокс между передними сиденьями впору назвать бездонным!

С рестайлингом на втором ряду исчезли три отдельных кресла, но места много и сидеть удобно.

Уровень качества

C5 Aircross создан на платформе EMP V2 – как Peugeot 4008 и Opel Grandland X. Схема подвесок обычная – стойки McPherson и упругая балка сзади. Но даже с таким простым набором С5 едет не просто хорошо, а вкусно!

Усилитель руля точно знает, как и когда наливать баранку тяжестью, подвеска не грешит кренами и раскачкой кузова.

Важно, что отличная управляемость не стала помехой для плавности хода. Это, конечно, не Ситроен эпохи гидропневматической подвески, но во многом благодаря амортизаторам с гидравлическими буферами Aircross отлично фильтрует мелочевку и неплохо справляется с большими колдобинами. Тут быстрее сдаются низкопрофильные шины.

У турбомотора 1.6 «всего» 175 лошадок, но по ощущениям С5 едет куда веселее заявленных 10 секунд до «сотни», а управлять тягой – одно удовольствие.

Турбомотор 5G06 объемом 1,6 литра выдает 175 л. с. Двигатель очень экономичный: расход в смешанном режиме – около 8 л/100 км.

Под стать живому моторчику и восьмиступенчатый автомат Aisin. Даже в обычном режиме он бодро перебирает ступени, рождая приятное чувство цельности. Того самого, которого некоторым многим исконным «китайцам» по-прежнему не хватает. Под стать отменной ходовой части и шумоизоляция с тормозами. Последние заслуживают отдельной похвалы: усилие, информативность привода, замедление – всё на высоте!

Настроение портит лишь асфальтовая сущность С5. Ни полного привода, ни завидной геометрической проходимости. Предел внедорожных мечтаний Ситроена – возможность подъехать к бордюру чуть ближе.

Упрощение = обновление

По сути, Citroen C5 Aircross – это лишь слегка завышенный универсал, причем довольно практичный. За рулем сразу испытываешь ностальгию по тем автомобилям, где во главу угла при проектировании салона ставили эргономику, а не диагональ экранов и фоновую подсветку во всех возможных местах.

Водительское сиденье дополнено функцией массажа, довольно редкой для класса. Управление двухзонным климат-контролем – через центральный экран. На панели есть лишь кнопка выхода в нужное меню. Обогрев есть только у передних сидений.

Интерьер такой же стильный, как и внешность – что не помешало хорошей эргономике и практичности.

Проработка водительского места заслуживает самых лестных слов. Удобно устроится за рулем кто угодно, даже с головным убором на голове. Высота салона – как в коммерческом «каблучке».

Но медиасистема на фоне китайских одноклассников не впечатляет – хотя экран реагирует на касания быстро, а меню простое в понимании. Функций кот наплакал: даже смартфон, будь он на Android или iOS, для вывода приложений на экран подключить нельзя. Хотя последнюю функцию для наших машин обещали скоро добавить. Хорошо, что русификация есть уже сейчас, причем грамотная, в отличие от многих «китайцев».

Экран виртуальной приборной панели не бликует даже в солнечную погоду. Не все китайские модели могут этим похвастать.

Экран медиасистемы по сегодняшним меркам не очень большой – всего 10 дюймов, но изображение качественное. Для основных функций сделали «горячие» кнопки, причем не все они сенсорные.

Жаль, что практичность задних мест стала жертвой рестайлинга. Видимо, кто-то в штаб-квартире посчитал, что три раздельных кресла на втором ряду – слишком жирно. И теперь у С5 обычный диван, раскладывающийся в пропорции 60:40.

Но на комфорт или тесноту грех жаловаться. Как и на объем багажника: может, полкубометра, что заявлены в паспортных данных, сюда и не влезет, но на фоне соразмерных одноклассников грузовой отсек С5 хорош. Идеальный семейный кроссовер?

Фальшпол можно установить на двух разных уровнях. В подполье есть узкая докатка и дорожный инструмент.

Сколько стоит?

Хорошая машина! И для семьи прекрасно подойдет.

Машина предлагается в единственной комплектации Feel, и с 1 августа ее можно приобрести за 3,9 млн рублей, хотя еще недавно в прайс-листе значилась цена в 4,3 млн рублей.

Вместе с отменной управляемостью С5 обладает неплохой плавностью хода.

Citroen C5 Aircross

Длина / ширина / высота / база 4510 / 1860 / 1705 / 2730 мм

4510 / 1860 / 1705 / 2730 мм Снаряженная / полная масса 1485 / 1887 кг

1485 / 1887 кг Объем багажника 516/1310 л

516/1310 л Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,4 с

10,4 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 129 кВт /175 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1750 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 129 кВт /175 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1750 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 53 л

АИ-95 / 53 л Трансмиссия передний привод; А8

НЕ КИТАЕМ ЕДИНЫМ Citroen C5 Aircross – далеко не единственный «не совсем китайский» кроссовер, который можно купить у нас новым. Hyundai Mufasa, который мы недавно испытывали, даже дешевле. Новые автомобили есть в наличии и стоят от 3,8 до 4,0 млн рублей. У него атмосферный двигатель 2.0 мощностью 160 л. с. в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод – только передний. Еще один житель китайского рынка, поставляющийся к нам серым путем, – Volkswagen Tharu. Это не чисто китайская модель, как Mufasa: раньше этот кроссовер нам был известен как Taos и выпускался в Нижнем Новгороде. Так что с покупкой запасных частей и расходников проблем не будет. Переднеприводные версии с мотором 1.4 ЕА211 (150 л. с.) стоят около 3,7 млн рублей. Полноприводные машины с двухлитровым мотором (186 л. с.) обойдутся в 4,5 млн. Volkswagen Tharu Suzuki Grand Vitara За 4 млн можно купить и Suzuki Grand Vitara нового поколения индийской сборки. Это не рамный внедорожник, а кроссовер с поперечно расположенным двигателем. Несложный полуторалитровый атмосферник К15В развивает всего 103 л. с. и работает в паре с четырехступенчатым гидроавтоматом. По части надежности это отличная связка. На нашем рынке продаются машины с полным приводом, переднеприводных в наличии нет.