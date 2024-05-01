Европейский кроссовер нашей сборки: сколько в нем китайского?

В мае начнутся продажи кроссоверов Citroen C5 Aircross, собранных в Калуге

Что за машина?

После двухлетнего перерыва Citroen C5 Aircross приехал к нам в обновленном виде. Снаружи изменения заметят только знатоки: дизайнеры лишь точечно прошлись по отдельным элементам.

Но если прежде C5 Aircross поставлялся из Европы, то сейчас его выпускают в Калуге! Производственными мощностями завода ПСМА Рус теперь распоряжается (арендует) фирма «Автомобильные технологии». Сваренные и окрашенные кузова и комплекты деталей приезжают из Китая – с совместного предприятия Dongfeng Peugeot Citroen. Ведь там не просто делают Citroen C5 Aircross – машины китайской сборки поставляют в Европу! Именно наличие европейских сертификатов облегчило получение ОТТС.

Citroen C5 Aircross

Поставка машкомплектов ведется по железной дороге – так удобнее и быстрее, нежели по морю. Приходят голые окрашенные кузова и отдельно прочие комплектующие.

У нас монтируют проводку, шумоизоляцию, всю внутреннюю отделку, вклеивают стекла. Само собой, ставят и силовой агрегат с подвеской.

Какие гарантии?

Гарантию дают сроком на 3 года или 100 тысяч км. Есть склад запчастей. С лета планируют устанавливать российские шины, стекла, аккумуляторы, заливать отечественные технические жидкости. И будут окрашивать кузова.

По словам Павла Безрученко, директора по стратегическому развитию фирмы «Автомобильные технологии», порог окупаемости работы конвейера составляет 10–12 тысяч автомобилей в год. Выйти на этот объем с одним только C5 Aircross проблематично. Но скоро компанию ему на конвейере составит Peugeot 4008. А там, надеемся, и Peugeot Partner подоспеет. Конечно, если французы не закрутят гайки на своем совместном предприятии.

Какая комплектация? Сколько стоит?

Хорошо известный бензиновый турбомотор 1.6 THP теперь развивает не 150, а 175 л. с. С ним работает 8‑ступенчатый автомат. Привод – передний. Максимальная скорость – 200 км/ч.

Машина предлагается в единственной комплектации стоимостью 4,3 млн рублей, хотя еще в декабре планировали продавать за 4 млн. У машины шесть подушек безопасности, отделка сидений алькантарой и экокожей, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, система кругового обзора, электропривод водительского сиденья и пятой двери. Плюс обогрев передних сидений.

Конечно, это дорого. Но локальная сборка и подписанный СПИК открывают машинам дорогу в госзакупки.

Дополнительные подробности о калужском Citroen C5 Aircross – по этой ссылке