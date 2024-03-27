В Калуге стартовало производство европейского кроссовера

27 марта объявлено о старте российских продаж кроссовера Citroen C5 Aircross

Когда-то этот автомобиль продавался у нас – но в дорестайлинговом виде. Сейчас, после двухлетнего перерыва, настал черед обновленной модификации.

Чем отличается рестайлинговый Citroen C5 Aircross?

Принципиальных новшеств в экстерьере нет – изменения точечные. Самое очевидное отличие – переоформленная оптика, получившая светодиодные вкрапления в виде повернутых набок шевронов.

Citroen C5 Aircross

А вот салон поменялся чуть меньше, чем полностью. Вместо сдержанной консервативной стилистики – настоящее буйство форм. Центральная консоль стала асимметричной, экран медиасистемы – больше в размерах (10 дюймов) и теперь возвышается над передней панелью.

Интерьер Citroen C5 Aircross

Но не обошлось и без упрощений. В частности, второй ряд теперь не состоит из трех отдельных пристыкованных друг к другу сидений с индивидуальными регулировками – вместо них сплошной диван с разделяемыми в соотношении 60:40 спинками.

Двигатель, коробка передач и привод

Технически машина изменилась мало. Главная изюминка в шасси осталась на месте – речь про фирменные амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions, в которых вместо привычных резиновых буферов используются гидродемпферы. Хитрая конструкция обеспечивает завидную плавность хода, что мы отмечали в ходе нашего тест-драйва. Привод – передний.

Хорошо известный бензиновый турбомотор 1.6 THP теперь развивает не 150, а 175 л.с. В тандеме с ним работает 8-ступенчатый автомат, обеспечивающий 7% экономии топлива (6,96 л/100 км в смешанном цикле) по сравнению с прежним 6-ступенчатым агрегатом. К тому же он на 2 кг легче. Максимальная скорость машины – 200 км/ч.

Комплектации Citroen C5 Aircross

Пока C5 Aircross доступен в одной, но очень богатой комплектации, включающей шесть подушек безопасности, комбинированную отделку сидений (алькантара и экокожа), двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, систему кругового обзора, электропривод водительского сиденья и багажной двери.

И за все это придется выложить 4 млн 299 тысяч рублей. Цена кусается. За эти деньги есть целая куча китайских кроссоверов с более крупными габаритами и полным приводом. Но имидж у Ситроена, конечно, выше. Чем там и пользуются.

Производство в России

Если прежде C5 Aircross поставлялся из Европы, то сейчас его выпускают в Калуге, на заводе «ПМСА Рус», производственными мощностями которого теперь распоряжается фирма «Автомобильные технологии».

Штамповки и окраски пока не предусмотрено – сваренные и окрашенные (доступно четыре разных цвета) кузова приезжают в собранном виде. Откуда? На заводе ответа не дают, но очевидно, что из Китая, где также делают C5 Aircross. Поставка ведется по железной дороге – так удобнее и быстрее, нежели по морю.

Кузова эти поступают на конвейер, плывя по которому «обрастают» проводкой, шумоизоляцией, элементами отделки. Стекла вклеивают тоже в Калуге – полуавтоматическим способом: робот-манипулятор «таскает» стекло, но клей по периметру наносит рабочий.

Элементы шасси готовятся к «свадьбе» на монтажном столе. Установив все компоненты на свои места, стол подъезжает к кузову и поднимается гидролифтом. А дальше все это монтируется. Потом устанавливается силовой агрегат, ну а в самом конце – двери.

После собранные автомобили уходят на контроль качества сборки, где их проверяют на герметичность, оценивают работу тормозов и электрических компонентов. Все как полагается на серьезных производствах. Строгий контроль позволяет установить гарантию в 3 года или 100 тысяч км. Причем она официальная, поддерживается Ситроеном. В наличии и склад запчастей – в случае ремонта долго ждать не придется.

Сколько машин планируют выпустить

Первые машины поступят к дилерам (сейчас их 42) в мае. Летом планируется начать устанавливать российские шины, стекла, аккумуляторы, заливать отечественные технические жидкости. А главное – будут окрашивать кузова на месте.

По словам Павла Безручко, директора по развитию фирмы «Автомобильные технологии», порог окупаемости работы конвейера составляет 10-12 тысяч автомобилей в год. Очевидно, что выйти на этот объем с одним только C5 Aircross будет проблематично. Полагаю, что вскоре компанию ему на конвейере составит еще один автомобиль. Я ставлю на Peugeot 4008.