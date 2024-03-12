Citroen вернулся – тест первой (официально продающейся) модели
Модель из Европы
Марка, инжиниринг и характер – европейские, без оговорок. Как, впрочем, и качество материалов, шумоизоляция, ездовые настройки, эргономика.
А вот сборка китайская: по-другому привезти к нам сейчас Citroen затруднительно. Но это отличная возможность получить машину, которая последние два года была недоступна.
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Необычное шасси
Фирменная гидропневматическая подвеска ушла в историю вместе с С5 предыдущего поколения. Но французы придумали взамен амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions. На небольших неровностях их штоки двигаются с небольшим сопротивлением, что повышает ездовой комфорт. При попадании в крупные ямы в дело вступают гидродемпферы, которые установлены вместо традиционных резиновых. Они мягко гасят удары и не допускают пробоев.
С официальной гарантией
Бывший завод ПСМА в Калуге перешел в управлении новой компании «Автомобильные технологии». С весны на нем из китайских машинокомплектов начали собирать кроссоверы Citroen C5 Aircross. В планах освоить Peugeot 4008 и еще несколько моделей.
Про С5 Х речь пока не идет. Но важно другое: продажами занимается сеть бывших дилеров французских марок. На автомобиль установлена официальная гарантия – 2 года или 100 000 км. Сервисное обслуживание будет поддерживать представительство.
Необычный формат
Все модели Citroen выделяются необычным дизайном экстерьера и интерьера. А у С5 Х еще и оригинальная форма кузова. Судя по букве X в названии, это кроссовер. Однако силуэт больше напоминает легковой лифтбек.
Практичность не пострадала. На втором ряду даже рослые пассажиры не упираются головой в потолок. Доступ в багажник – через огромный проем пятой двери.
С автоматом
Турбомотор 1.6 мощностью 175 сил сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Покупатели таким коробкам доверяют больше, чем вариаторам и роботам. Тандем получился шустрым и удобным в управлении. И еще экономичным – расход топлива в среднем составляет 8,5–9 л/100 км.
Богатое оснащение
К нам везут автомобили преимущественно в комплектации Shine. В нее входит адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, панорамная крыша, проекционный дисплей, система камер кругового обзора, передние сиденья с обогревом, вентиляцией и массажем. Есть даже омыватель камеры заднего вида. Плюс цифровая приборная панель и большой дисплей медиасистемы.
Высокая цена
Цены на С5 Х стартуют с 4,65 млн рублей. Столько же стоит, например, премиальный Exeed TXL длиной 4780 мм с мотором на 197 сил и полным приводом. Спрос за такие деньги будет невелик. Однако и альтернатив, если не хочется «китайца», фактически нет.
Монопривод
У кроссоверов В-класса полный привод пока редкость. У автомобилей побольше – скорее правило, нежели исключение. Но Citroen C5 X при длине 4805 мм (по легковым меркам – бизнес-класс) моноприводный. Клиренс в 179 мм и неброский пластиковый обвес добавляют уверенности вне асфальта. Но полный привод не заменяют.
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