Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

«За рулем» протестировал интересную новинку D‑класса – Citroen C5 X

Два года назад Citroen, как и другие западные автопроизводители, перестал ввозить в Россию новые автомобили. Первые месяцы дилеры продавали остатки складов по заоблачным ценам, а потом наступило затишье. Часть из них переориентировалась на реализацию «китайцев», другая – сконцентрировалась на техническом обслуживании.

Некоторые дилеры потихоньку таскают Ситроены из Китая (там у французов есть совместное предприятие с компанией Dongfeng). В основном это модели C4 Aircross и С5 Х. И если первый в России хорошо знаком, то второй в наших руках пока еще не был.

Кроссовер? Хэтч? Бизнес-седан?

Ниша массовых моделей D‑класса в последние годы заметно усохла. Даже Volkswagen решил не делать новое поколение седана Passat, ограничившись универсалом.

Citroen остался в классе. Но только одной ногой (чуть не написал – шевроном). Второй французы оперлись на более перспективный сегмент кроссоверов, поэтому к привычному названию С5 добавлена приставка Х. Но это всё маркетинг: полный привод для машины не предлагается, а пластикового обвеса по периметру кузова и клиренса в 179 мм маловато, чтобы считаться SUV. Лада Веста Кроссэто подтвердит.

Построен С5 Х на переднеприводной модульной платформе EMP2. Причем на не самой дорогой ее итерации – с упругой поперечной балкой сзади, а не многорычажкой.

Турбомотор 1.6 серии PureTech снабжен распределенным впрыском. Прежде он отличался растягивающейся к 60 тысячам км цепью, но сейчас эту напасть инженеры вроде как победили. Сервисмены знают этот движок хорошо, а расходники и запчасти для него – не дефицит.

Как едет?

Фирменная гидропневматическая подвеска Hydractive, наделявшая Ситроены отменной плавностью хода, давно ушла на покой. Взамен французы нашли элегантное и сравнительно недорогое техническое решение – амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions. В отличие от традиционной подвески, на сжатии и отбое срабатывают не буферы, а гидродемпферы.

Такая конструкция эффективно гасит энергию удара и не допускает болезненных пробоев – на разбитом к концу зимы асфальте С5 Х демонстрирует такую мягкую и породистую поступь, что я невольно улыбаюсь.

Приборка мала в размерах и, увы, не дает поставить конфигурацию с привычными шкалами. Проекционный дисплей не мельчит – считывать данные удобно.

Дизайн – без китайского конформизма. Рельефная передняя панель, несимметричная консоль, будто вдавленная внутрь приборка – таким смелым и должен быть Citroen. Но почему руль не регулируется по вылету?

Кнопочно-секвентальный селектор выглядит непривычно, но в деле оказался на удивление удобным. Под консолью – разъем USB-C. Привычный USB-A тоже имеется – в недрах подлокотника.

Помнится, С5 Aircross тоже мягко стелил – но смущал кренами и ярко выраженной недостаточной поворачиваемостью. Здесь же эти нюансы заметны в меньшей степени – активному вождению С5 Х не противится.

В «двух шевронах» остались верны по-французски чувствительным тормозам – педаль легкая, а заметный «прихват» возникает уже в начале ее хода. Кажется, даже мысли достаточно, чтобы Citroen начал останавливаться.

Сиденья подкупают продуманным профилем и обилием регулировок – можно даже менять угол наклона подушки.

Сзади просторно. Я ожидал, что из-за покатой крыши макушка упрется в потолок, но нет. А вот обогрев поставить не удосужились.

Задний правый пассажир имеет возможность отодвинуть от себя переднее кресло. Ситроеновская находка: прострочка не банальная, а в форме шевронов.

Какой мотор?

К нам С5 Х везут с хорошо известным турбомотором 1.6 в связке с восьмиступенчатым автоматом Aisin. На российских Ситроенах этот двигатель развивал 150 «лошадей», а в импортном варианте отдача уже 175 л. с. С ним кросс-хэтч демонстрирует неплохую динамику, разгоняясь до сотни за 8,9 с. И расход топлива невысок – в среднем выходило 8,5–9 л/100 км.

Турбомотор 1.6 серии PureTech снабжен распределенным впрыском. Прежде он отличался растягивающейся к 60 тысячам км цепью, но сейчас эту напасть инженеры вроде как победили. Сервисмены знают этот движок хорошо, а расходники и запчасти для него – не дефицит.

Мотор в салоне слышно по минимуму. Не досаждают и аэродинамические шумы – благодаря слоеным стеклам. Однако звон пескоструя неожиданно силен – арки не помешало бы заизолировать получше.

Салон красив и уютен. Мне понравилась посадка (хотя рослым будет недоставать регулировки руля по вылету), да и обзорность не подкачала. Несмотря на отсутствие заднего дворника, стекло всегда было чистым и сохраняло прозрачность. Не знаю, как ситроеновцы этого добились, но даже в слякотную погоду не пачкались и боковые стекла. Отдельное мерси и за омыватель на задней камере.

Эмблема на носу – пока еще старого дизайна. У новых машин два шеврона оформлены иначе. Задняя камера – с омывателем.

Амортизаторы – с изюминкой

Амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с виду привычные, но внутри – с конструктивной изюминкой.

На небольших неровностях шток работает с небольшим сопротивлением, что повышает ездовой комфорт на мелочевке. А на серьезных в дело вступают гидродемпферы, эффективно гасящие энергию удара и не допускающие пробоев. По заявлению производителя, ресурс таких амортизаторов ничем не отличается от традиционных.

Сколько стоит?

Citroen C5 X. Цена в России от 4 649 000 ₽

Скромно оснащенные С5 Х в Россию не привозят. Все машины – в щедрой комплектации Shine: адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, панорамная крыша, HUD-дисплей, система кругового обзора, передние сиденья с массажем и вентиляцией. За такой автомобиль просят 4,65 млн рублей. С опционной окраской белым перламутром, черной крышей и рейлингами, что были на тестовой машине, цена увеличилась до 4,73 млн рублей.

Багажная дверь открывается высоко, почти на 190 см! Слева – розетка на 12 В, справа – кармашек с сеткой. Предусмотрены клавиши автоматического складывания спинок второго ряда. Падают в горизонт, но ступенька с полом багажника всё же есть.

Недешево. С другой стороны, альтернативных вариантов европейских марок в России сейчас практически нет. Так что без покупателей С5 Х не останется. Но их круг не окажется широким: будь C5 Х классическим кроссовером с полным приводом, интерес был бы выше.

Мотора почти не слышно, да и аэродинамические шумы не досаждают.

Плавность хода, бодрый силовой агрегат, нетривиальный дизайн Руль не регулируется по вылету, нет полного привода, высокая цена

Citroen C5 X

Длина / ширина / высота / база 4805 / 1865 / 1505 / 2785 мм

4805 / 1865 / 1505 / 2785 мм Снаряженная / полная масса 1505 / 1915 кг

1505 / 1915 кг Объем багажника 545–1640 л

545–1640 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 129 кВт / 175 л. с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 129 кВт / 175 л. с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 c

8,9 c Максимальная скорость 221 км/ч

221 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 51 л

АИ‑95 / 51 л Средний расход топлива 6,4 л / 100 км

6,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А8

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ Расположенный в Калуге завод ПСМА два года стоял без дела. Однако недавно его взяла в аренду образованная в марте 2023 года компания «Автомобильные технологии» (АТ). Нынешней весной она планирует развернуть там выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008. Собирать их будут из китайских машинокомплектов. Реализация – через оставшихся в строю дилеров. Гарантия (2 года или 100 тысяч км) и сервисное обслуживание будут поддерживаться представительством французской марки.