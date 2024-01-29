Журналисты узнали, какие машины готовят к производству на бывшем заводе Peugeot-Citroen

На заводе в Калуге могут начать сборку китайских вариантов Peugeot и Citroen

В конце 2023 года калужский завод ПСМА (совместное предприятие по производству автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi) возобновил работу, начав производство новых кроссоверов, название и модели которых обещали раскрыть позднее.

Журналисты провели расследование на заводе в Калуге и заметили, что предприятие не выглядит заброшенным, а на стоянке видны автомобили сотрудников. С территории завода выехал Citroen C5 Aircross в рестайлинговой версии с номерными знаками Калужской области. Еще как минимум два C5 Aircross активно передвигались по предприятию.

Эти автомобили ранее неофициально поставлялись в Россию и их не выпускали на калужском заводе. Однако начиная с декабря 2022 года они появились в салонах дилеров через каналы параллельного импорта по цене от 3,6 млн рублей.

Неподалеку, возле испытательного трека, на стоянке были припаркованы и другие кроссоверы, которые не удалось рассмотреть, но по силуэту они напоминали модели Peugeot 4008 или 5008, а также новый кросс-купе 408 X. Все эти модели, а также Citroen C5 Aircross производятся на совместном предприятии с Dongfeng в Китае.

А на дальней площадке замечено несколько автомобилей, которые сходили с конвейера до начала 2022 года: седан Peugeot 408 и несколько внедорожников Mitsubishi Pajero Sport.

С начала 2023 года завод ПСМА перешел под контроль компании «Автомобильные технологии», которая уже начала поставки в Россию автомобилей Peugeot совместного предприятия Peugeot, Citroen и Dongfeng в Китае.

Любопытно, что стела с логотипами Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi у входа на завод осталась. Также не сняты флаги России, Франции, Японии, Калужской области и фирменный флаг Mitsubishi.

До нового года губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что завод ПСМА должен был возобновить работу 18 декабря. Калужской области из-за санкций пришлось особенно непросто, так как там располагался целый кластер градообразующих предприятий, которые в одночасье страну покинули.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews