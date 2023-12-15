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Стало известно, когда начнет работу бывший завод Peugeot-Citroen в Калуге

Владислав Шапша: Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря

Калужский автозавод ООО «ПСМА Рус» возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Провел рабочую встречу с представителями компании «Автомобильные технологии», это индустриальный партнер ПСМА. Обсудили детали запуска производства, который состоится в ближайшее время, и перспективы развития завода», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

И пообещал, что все подробности будет сообщать.

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Ранее, на церемонии перезапуска бывшего завода Volvo Trucks в Калуге, он рассказал, что была встреча с руководством ПСМА, которая прошла непростой путь в переналадке своей компании. И в ближайший понедельник (18 декабря) состоится запуск предприятия.

Из-за санкций против России Калужской области пришлось особенно непросто, так как там был целый кластер предприятий европейских производителей, которые в одночасье нашу страну покинули, но региону удалось справиться с этим вызовом.

Надо понимать, что кластер – это не только три большие компании – Volvo, Volkswagen и «ПСМА Рус» (завод выпускал модели брендов Peugeot, Citrоen и Mitsubishi), но и 30 компаний, которые производят компоненты. Половина из них остановила работу, так как была «заточена» под узкоспециальные продукты. Сейчас калужский автокластер возобновляет свою деятельность, и потихоньку оживают и смежники.

Какую продукцию будет выпускать завод, пока держится в секрете.

Справка

«ПСМА Рус» располагался в индустриальном парке «Росва» в Калуге и специализировался на производстве легковых моделей Peugeot 408 и Citroen C4, мини-фургонов и компактвэнов Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, а также легких коммерческих автомобилей Peugeot, Opel и Citroen.

В рамках сотрудничества с Mitsubishi на мощностях предприятия собирали также кроссоверы Pajero Sport и Outlander.

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Источник: Владислав Шапша/Telegram и РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Ведомости/ТАСС
15.12.2023
Фото:Ведомости/ТАСС
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