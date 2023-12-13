Подсчитано, сколько сегодня китайских марок на авторынке России

«Автостат»: в России продаются машины 60 китайских марок и свыше 100 моделей

Китайские бренды все активнее заходят на российский рынок, а те, что успели зайти раньше, расширяют свои модельные ряды.

По данным агентства «Автостат», в этом году официально вышли на рынок РФ 19 новых китайских брендов: BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell.

Это только те, кто провел официальные презентации и объявил о своем намерении начать продажи легковых автомобилей в России, а теперь активно развивают свое присутствие на рынке. Эти бренды открыли собственные или партнерские автосалоны, начали формировать дилерские сети и создавать сервисные центры. Интересно отметить, что для некоторых из них это не первое пришествие на российский рынок.

С учетом китайских брендов, которые были официально представлены в России до 2023 года (таких как Haval, Chery, Geely и другие, их суммарное количество – 16), общее число марок из КНР, присутствующих на российском автомобильном рынке, достигло 35. Однако, если добавить к ним те китайские бренды, автомобили которых продаются неофициально (Zeekr, Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и другие – более 20), общее количество китайских марок, представленных в России, достигнет 60.

При этом только официально представленные китайские бренды в 2023 году предложили россиянам почти 100 новых моделей. И если посчитать все марки с учетом параллельного импорта, общее количество доступных моделей превысит сотню. Это свидетельствует о динамичном развитии китайского автомобильного промышленного сегмента в России и растущем интересе со стороны покупателей.

По данным аналитической компании JATO Dynamics, сейчас в самом Китае представлено 99 автомобильных марок, которые входят в состав 40 материнских компаний.

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Источник: «Автостат»