По машине шарахнули огненным шаром — этот «китаец» выстоял
В Китае решили оригинальным образом продемонстрировать выносливость и стойкость нового Hongqi HS5 и провели экстремальные краш-тесты.
Сначала Hongqi HS5 ударили полыхающим огнем шаром, подвешенным на тросе к автокрану. В этот момент в салоне сработали подушки безопасности, предотвращая серьезные повреждения. Однако даже после такого испытания внедорожник продолжил свой путь, демонстрируя недюжинную выносливость.
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Следующий этап включал столкновение с двумя кирпичными стенами, после чего автомобиль освободили от обломков и сверху сбросили на него другой автомобиль. Но даже после такого краш-теста поврежденный Hongqi HS5 продолжил движение.
Премиальный Hongqi HS5 концерн FAW выпускает для кортежа главы Китая Си Цзиньпина. Дизайн 4,8-метрового автомобиля создан по образу Rolls-Royce под руководством бывшего стилиста этого бренда Жиля Тейлора – автомобиль демонстрирует роскошь и утонченность.
Под капотом внедорожника 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., который работает в паре с 8-диапазонным автоматом.
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