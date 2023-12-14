В Калуге запустили сборку российских грузовиков под новой маркой

Грузовики Урал начали сходить с конвейера бывшего завода Вольво под брендом Next

В точном соответствии с ранее озвученным планом сборочная площадка АО «АМО» в Калужской области, ранее носившая название AB Volvo и выпускавшая грузовики под маркой Volvo Trucks, перезапустила производство. Теперь на ней собирают российскую технику.

Сборка грузовиков Next на заводе АМО в Калуге

Изначально машины миасского завода Урал носят название Урал Next, но для грузовиков калужской сборки оставили более лаконичное Next. Известно, что это будут грузовики с колесной формулой 6х6 и 6х4. До конца года планируется собрать всего 50 машин, а с 2024-го – выйти на уровень 2000 грузовиков.

Сборка грузовиков Next на заводе АМО в Калуге

С 2027 года производительность хотят довести до 10 тысяч машин в год, причем это будут не только Уралы (Нексты), но и китайские Chenglong – этот бренд принадлежит Dongfeng.

Источник: правительство Калужской области