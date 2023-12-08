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«Урал»
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Легендарный грузовик Урал выйдет под новым брендом

На бывшем заводе Volvo в Калуге возобновят производство грузовиков

В Сети обнародованы фотографии производственной линии отечественного завода АМО, это бывшее предприятие Volvo, на котором выпускались грузовики шведского бренда. Теперь в цехах этого завода будут производить грузовые машины «Урал» с колесной формулой 6х6 и 6×4. Снимок опубликовали авторы Telegram-канала «Автопоток».

«На автозаводе АМО в Калуге (бывший Вольво) состоялся тестовый запуск сборочной линии автомобилей Урал 6х4 и 6х6. Когда будет официальный запуск конвейера, пока неизвестно. По нашим сведениям, продавать калужские Уралы планируют под другим брендом, АМО либо Некст», — пишут авторы паблика.
«Урал»
«Урал»
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На днях губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что запуск производства на АМО состоится в ближайшее время, также он подчеркнул, что на текущем этапе «на заводе идут последние приготовления».

Напомним, выпуск грузовиков Урал — это первый этап восстановления производства после ухода из страны автоконцерна Volvo. Планируется, что примерно через год на АМО будут производить китайские грузовики Chenglong (бренд принадлежит Dongfeng).

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Источник: t.me/autopotoknews

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемжурнал Рейс
Фото:За Рулемжурнал Рейс
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