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Стало известно, что будет выпускать бывший завод Volvo в Калуге

Бывший завод Volvo в Калуге начнет собирать Урал Next и китайские грузовики

Первой продукцией автозавода в Калуге, выпущенной после ухода Volvo, станут грузовики Урал Next. Сборка именуется опытной и предполагает серию всего из 50 экземпляров – она нужна для отчета Минпромторгу об успешном запуске. Далее, в течение 2024-2026 годов на переименованном в АМО предприятии планируется сборка до 2 тысяч грузовиков ежегодно, а с 2027-го – по 10 тысяч в год.

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Что будет происходить на АМО (бывший Volvo)
Что будет происходить на АМО (бывший Volvo)

В этой долгосрочной перспективе компанию «Уралам» на конвейере составят китайские машины. В качестве приоритетного партнера называется Dongfeng, и на представленных журналистам слайдах узнаются грузовики суббренда именно этого концерна. Модели разные – и магистральные тягачи, и развозные среднетоннажники.

Развитие модельных рядов в ближайшие годы
Развитие модельных рядов в ближайшие годы

Кроме того, с 2025 года на заводе запустится собственное производство бескапотных кабин, причем довольно большим тиражом – 15 тысяч ежегодно при трехсменном графике работы. Вероятно, помимо АМО, эти кабины пойдут на завод Урала в Миасс. Производство кабин будет также совместным с китайскими партнерами.

Ближайшие задачи АМО
Ближайшие задачи АМО

Известно также, что с 1 ноября бывших сотрудников Volvo переводят на АМО – с перезаключением трудового соглашения и индексацией зарплаты на 15,6%.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

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За РулемИннокентий Кишкурно
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