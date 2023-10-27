Известно, когда запустят производство на бывшем заводе Volvo

Шапша: первые грузовики на бывшем заводе Volvo в Калуге выпустят в 2023 году

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что новый собственник бывшего завода Volvo Группа компаний «Промышленные инвестиции» вступает в свои права.

«Ведутся переговоры с потенциальными промышленными партнерами. Одним из таких партнеров может стать АЗ "УРАЛ". Первые грузовики будут выпущены уже в этом году».

Он также напомнил, что на территории области из-за санкций находятся в простое три крупнейших завода европейских компаний. И задача региональных властей вместе с Минпромторгом поскорее запустить производство на этих площадках.

Эти вопросы Владислав Шапша обсуждал во время встречи с замминистра промышленности и торговли РФ Альбертом Каримовым.

Какие машины будут выпускать на бывшем заводе Volvo, пока не понятно. Источники в отрасли ранее сообщали, что это могут быть грузовики китайских компаний Dongfeng и FAW, по крайней мере, такие переговоры велись.

Также губернатор отметил, что возобновление производства на бывшем заводе Volvo – «первая ласточка большой работы». Скоро будут сделаны первые шаги по возобновлению сборки автомобилей и на площадке бывшего завода Фольксваген. Уже в этом году.

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Источник: Владислав Шапша/Telegram

Фото: Максим Шеметов/ТАСС