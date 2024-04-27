Российский автопарк стареет: аналитики назвали самые возрастные автомобили

Автостат: средний возраст легковых автомобилей в России составляет более 15 лет

По состоянию на 1 января 2024 года средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15,2 года. Это выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе подготовки отчета «Структура и прогноза парка легковых автомобилей в РФ».

Самыми возрастными в стране являются автомобили отечественных марок, средний возраст которых составляет 18,5 года. Автомобили японских брендов тоже оказались «старыми» — в целом по России показатель среднего возраста таких машин составляет 16,4 года. У других иномарок он тоже составляет ниже общероссийского уровня.

В частности, у «американцев» он находится на отметке 14,6 года, у «европейцев» – ровно 13 лет, у «корейцев» средний показатель еще ниже – 10,7 года. Самыми «молодыми» на российском авторынке оказались легковушки китайских марок. Их средний возраст достиг всего лишь 6,1 года.

По словам аналитиков, по величине среднего возраста различных автомобилей можно проследить трансформацию автопарка на протяжении длительного отрезка времени. Высокий показатель у отечественных автомобилей сопоставим с наследием СССР и постсоветской России, до начала «нулевых»).

В 90-е годы на авторынке России стали появляться японские машины, этим в том числе объясняется их высокий средний возраст. Автопром в «нулевых» в стране начал активно развиваться и появились автосборочные предприятия японских, корейских, европейских и американских компаний. Позже к ним присоединились представители китайского автопрома.

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Источник: autostat.ru